Более 100 каширских школьников приняли участие в Президентских состязаниях

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
20 сентября на спортивных площадках Городского парка Каширы, на стадионе МАУ «Спортклуб «Кашира им. Н.П. Елисеева» и стадионе «Спартак» МБУ «Спортшкола «Кашира» состоялись Президентские соревнования с одновременным выполнением норм ВФСК ГТО среди учащихся 7 классов муниципальных школ.
В Президентских соревнованиях приняли участие школы Каширы: № 1, № 2, № 3, № 4, № 9, № 10, также Барабановская, Богатищевская, Тарасковская школа (отделение Зендиково) и кадетский корпус школы № 7, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
107 школьников приняли участие в состязаниях.
В программе соревнований были заявлены: бег на 60 м и 1000 м, прыжки в длину с места, наклоны, поднимание корпуса из положения лёжа на спине, подтягивание (мальчики), отжимания (девочки).
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Алиса Сергиенко