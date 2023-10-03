Более 100 лошадей впервые оспорили Кубок губернатора Московской области

Фото: Минсельхозпрод МО
Более 100 племенных лошадей приняли участие в розыгрыше Кубка губернатора Московской области, который впервые прошёл на Раменском ипподроме. Призовой фонд превысил 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
В состязаниях участвовали лучшие представители Подмосковья и всего Центрального федерального округа орловской и призовых пород. Всего для них было предусмотрено 12 заездов.
Два приза разыграли на дистанции 1600 м, ещё три – на 2400 м. Последнюю преодолевали орловские жеребцы старшего возраста. Победителем стала лошадь по кличке Призёр под управлением Ованеса Никогосяна. Серебро досталось лошади Маркизу Виктора Бурулева, бронза – Манускрипту Раиля Габдрашитова.
Следующие дни испытаний лошадей на Раменском ипподроме – 6 и 7 октября, начало – в 13:00. В субботу будет разыгран традиционный приз в честь работников сельского хозяйства.
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Два приза разыграли на дистанции 1600 м, ещё три – на 2400 м. Последнюю преодолевали орловские жеребцы старшего возраста. Победителем стала лошадь по кличке Призёр под управлением Ованеса Никогосяна. Серебро досталось лошади Маркизу Виктора Бурулева, бронза – Манускрипту Раиля Габдрашитова.
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Лора Луганская