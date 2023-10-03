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Более 100 лошадей впервые оспорили Кубок губернатора Московской области

03 октября 2023, 19:40
Фото: Минсельхозпрод МО

Фото: Минсельхозпрод МО

Более 100 племенных лошадей приняли участие в розыгрыше Кубка губернатора Московской области, который впервые прошёл на Раменском ипподроме. Призовой фонд превысил 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
В состязаниях участвовали лучшие представители Подмосковья и всего Центрального федерального округа орловской и призовых пород. Всего для них было предусмотрено 12 заездов.

Два приза разыграли на дистанции 1600 м, ещё три – на 2400 м. Последнюю преодолевали орловские жеребцы старшего возраста. Победителем стала лошадь по кличке Призёр под управлением Ованеса Никогосяна. Серебро досталось лошади Маркизу Виктора Бурулева, бронза – Манускрипту Раиля Габдрашитова.


Следующие дни испытаний лошадей на Раменском ипподроме – 6 и 7 октября, начало – в 13:00. В субботу будет разыгран традиционный приз в честь работников сельского хозяйства.

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#минсельхозпрод мо
#лошади
#соревнования
#раменское
#московская область
#подмосковье
#спорт
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Брат Хабиба Нурмагомедова прокомментировал вызов от Дани Милохина
03 октября 2023, 17:25

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Непобежденный российский боец, чемпион Bellator в легком весе, брат знаменитого Хабиба Нурмагомедова Усман прокомментировал вызов, который озвучил в соцсетях блогер Даня Милохин.
Ранее тиктокерзаявил, что хочет встретиться в октагоне с одним из братьев Хабиба, не уточнив, правда, с каким именно: Усманом, Умаром и Абубакаром. Все трое с большим успехом выступают в смешанных единоборствах. Усман провел 16 боев и во всех одержал победы. На вопрос корреспондента «Матч ТВ» слышал ли он о вызове Милохина, Усман сказал:

 «Где-то видел какие-то видео. Это с белыми волосами, да? Слушайте, я даже не знаю, что на это ответить».

Потом Усман посоветовал блогеру прийти в организацию, заслужить право на бой. Тогда будет смысл разговаривать. В заключение Усман справедливо предположил, что тиктокер Милохин и подобные ему такими громкими заявлениями, в которых звучат фамилии знаменитых чемпионов, зарабатывают себе популярность, делают их ради хайпа. Думается, у Дани, который сбежал за границу, испугавшись возможного призыва на военную службу, просто не хватит мужества встретиться в открытом бою с чемпионом смешанных единоборств.

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Тренер Винер назвала фашизмом решение МОК о нейтральном статусе россиян
03 октября 2023, 16:53

Фото: istockphoto/Daniel Bartus

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Президент Всероссийской федерации спортивной гимнастики Ирина Винер прокомментировала возможность поездки российских спортсменов на Олимпиаду в Париже без флага и гимна.
Прославленный тренер считает, что спортсменам из России не следует ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Она назвала белую форму без национальной символики символом капитуляции, передает РИА Новости. Винер привела в пример маленьких детей, которые приходят на внутрироссийские соревнования и хлопают в ладоши. Все ноготочки у них раскрашены в цвета российского триколора, эмоционально заявила тренер.

Ирина Винер также вспомнила предложение мэра Парижа о том, чтобы россияне приезжали на Олимпиаду в статусе беженцев. Она считает такое положение недопустимым, а действия международных спортивных чиновников в отношении российских спортсменов тренер назвала настоящим фашизмом. Ранее лыжница Вероника Степанова высказала мнение, что на Олимпиаде россиянам создадут такие условия, что выиграть будет просто невозможно. Поэтому ехать, чтобы быть массовкой, не стоит.

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#тренер
#соревнования
#россияне
#олимпиада
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Подмосковная спортсменка выиграла общий зачёт Кубка России по лыжероллерам
03 октября 2023, 16:42

Фото: Минспорт МО

Спортсменки из Московской области завоевали пять медалей на финальном этапе Кубка России по лыжероллерам. Команда региона выиграла две золотые, серебряную и две бронзовые награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Два золота – в спринте на 200 м и масстарте свободным стилем на 15 км – взяла воспитанница СШОР «Истина» из Истры Виктория Лукашова. Также на её счету – бронза в старте свободным стилем на 10 км и гонке преследовании классическим стилем на 15 км.
 
Екатерина Попова из Дмитрова стала серебряным призёром в спринте на дистанции 200 м.
 
По итогам сезона Лукашова выиграла общий зачёт Кубка России и впервые в истории российских лыжероллеров стала одновременно победительницей спринтерского и дистанционного зачётов Кубка.
 
Попова стала бронзовым призёром в общем зачете кубка в спринте. А ещё одна представительница СШОР «Истина» Варвара Прохорова замкнула тройку лидеров сезона в общем зачете Кубка России 2023.
 
Финал соревнований проходил в городе Бутурлиновке Воронежской области.

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#минспорт мо
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#истра
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«Рейтинг Букмекеров» вручил специальную награду на турнире по гольфу «Сильные фигуры»
«Рейтинг Букмекеров» вручил специальный приз Ольге Матешиной
03 октября 2023, 15:28

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В гольф-клубе «Сильные фигуры» состоялся последний в этом году турнир в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта с одноимённым названием. «Рейтинг Букмекеров» вручил одному из участников свой специальный приз, сообщает «РБ Спорт».
В турнире приняли участие известные российские государственные деятели, олимпийские чемпионы, а также призёры олимпийских игр в других видах спорта, бизнесмены, а также представители марокканского бизнеса, которые подарили фестивалю статус международного. 

Учреждённый «Рейтингом Букмекеров» отдельный приз в номинации «Самый сильный удар» был вручён вице-капитану гольф-клуба «Москоу Кантри Клаб» Ольге Матешиной.

Как уточнили в «РБ Спорт», на награде стоит автограф известной российской гольфистки, призёра Всемирного чемпионата гольфистов, чемпионки Светланы Гунькиной.

Организатор фестиваля Евгений Ковтун отметил, что на турнире присутствовало большое количество гостей и спонсоров мероприятия. Последний турнир в этом году прошёл отлично, чему поспособствовала хорошая погода в первый день октября.

Победу в турнире одержала команда олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту, двукратной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта Елены Слесаренко.

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Подмосковный теннисист Дерипаско взял серебро соревнований в Китае
#гольф
#турнир
#фестиваль
#подмосковье
#приз
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Подмосковный теннисист Дерипаско взял серебро соревнований в Китае
03 октября 2023, 14:45

Фото: Istockphoto / icetocker

Подмосковный теннисист Тимофей Дерепаско завоевал серебряную медаль на международных соревнованиях по теннису в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Представитель подмосковного «Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» выступал в составе сборной России. Награду он взял в одиночном разряде. 
 
Турнир проходил в китайском Тайнане. 
 
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Гендиректор «Ахмата» Айдамиров прокомментировал изменение формата РПЛ
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: идёт процесс обсуждения изменения формата РПЛ
03 октября 2023, 13:08

Фото: iStock/efks

Генеральный директор и вице-президент ФК «Ахмат» Ахмед Айдамиров в интервью «РБ Спорт» рассказал о ходе обсуждений изменения формата РПЛ.
Напомним, что было проведено два собрания, главной темой которых стало изменение формата проведения чемпионата России по футболу. Среди предложений – изменение групповой стадии Фонбет Кубка России, а именно, сокращение с шести до трёх туров. 

Также было предложено распределение туров 50/50 по календарным годам сезона. Проведение Суперкубка России в зимнее время и на территории другого государства, а также плей-офф после 30 туров среди восьми лучших команд сезона.

По словам собеседника «РБ Спорт», в настоящее время принятие окончательного решение ещё далеко, поскольку проходит этап обмена мнениями. При этом Айдамиров отказался раскрывать мнение «Ахмата» об изменении формата РПЛ, заявив, что это рабочие моменты, которые находятся на этапе обсуждений. 

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Вице-президент УЕФА принес извинения за предложение о допуске российских юниоров
#футбол
#рпл
#спорт
#чемпионат мира по футболу
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Вице-президент УЕФА принес извинения за предложение о допуске российских юниоров
03 октября 2023, 11:39

Фото: istockphoto/matimix

Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководитель Шведского союза спортивных организаций Карл-Эрик Нильссон заявил, что его позиция по вопросу допуска российских юношеских футбольных сборных к международным соревнованиям была истолкована неправильно и выразил сожаление по этому поводу.
Исполком УЕФА 26 сентября принял решение о допуске российских сборных по футболу до 17 лет на международные турниры. Об бойкоте соревнований с участием россиян сразу же объявили на Украине и в Англии. Позже Швеция, Польша, Норвегия, Дания, Литва и Латвия также заявили, что их национальные команды не будут играть с российскими сборными. Шведская футбольная ассоциация также объявила, что не допустит сборную России к участию в финале чемпионата Европы 2024 года среди девушек до 17 лет, если она туда отберется. Турнир пройдет в Швеции с 5 по 18 мая будущего года.

Карл-Эрик Нильссон объявил, что его позиция в УЕФА и принятое решение о допуске юных россиян не означает, что он не поддерживает общие принципы и взгляды. Основная идея разрешения сборным России до 17 лет играть в международных турнирах заключается в том, что дети не могут быть наказаны за акты насилия, совершаемые взрослыми.

В настоящее время УЕФА пытается успокоить федерации, отказывающиеся играть с российскими командами. Футбольные функционеры указывают им на непоследовательность в противодействии возвращению юношеских сборных России на международные турниры.

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#дети
#турнир
#уефа
#польша
#швеция
#латвия
#литва
#норвегия
#футбол
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Украинская теннисистка Цуренко выступила с критикой в адрес WTA
03 октября 2023, 10:48

Фото: istockphoto/microgen

Украинская теннисистка Леся Цуренко выступила с резкой, хотя и невнятной, критикой WTA (Women's Tennis Association, Женская теннисная ассоциация). Например, она пожаловалась, что теннисное сообщество перестало обсуждать ситуацию на Украине.
В интервью изданию «Большой теннис Украины» спортсменка уже полтора года находится в состоянии постоянного противостояния с WTA из-за «замалчивания» украинских событий. Не вполне понятно, в чем заключается это «замалчивание». Возможно, Цуренко ожидает от международной спортивной организации каких-то громких политических заявлений, что довольно странно, учитывая давний, хотя и основательно подзабытый лозунг «Спорт вне политики».

Украинская теннисистка обратилась также к WTA с призывом уточнить особенности статуса нейтральности игроков, в котором выступают спортсмены из России и Белоруссии. Опять же непонятно, какие ее интересуют особенности. Российские и белорусские теннисисты выступают без флага и гимна, в статусе нейтральных атлетов. Из каких они стран, всем и так известно. Возможно,  Цуренко просто досаден тот факт, что первое место в женском теннисном рейтинге занимает представительница Белоруссии Арина Соболенко. Ее соотечественница Виктория Азаренка занимает 18-ю позицию. Сама Цуренко обитает в районе 50-го места. Выше ее в мировой табели о рангах располагаются шесть россиянок. С игровым их статусом все понятно: они просто лучше. Теперь для украинки стало вдруг важным прояснить, что значит нейтральный статус теннисисток.

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#спорт
#теннис
#спортсмены
#интервью
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Клуб Бензема «Аль-Иттихад» бойкотировал матч азиатской ЛЧ из-за бюста Сулеймани
03 октября 2023, 08:51

Фото: istockphoto/Yuliia Zatula

Матч второго тура Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола между командами «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии и иранским «Сепаханом» отменен из-за политического скандала. Саудовская команда отказалась выходить на поле из-за памятника Касему Сулеймани у входа на стадион.
Представители «Аль-Иттихада» требовали удалить статую. Иранцы отказались это сделать. В итоге «Аль-Иттихад» в полном составе покинул стадион и уехал обратно в аэропорт, пишет издание Sport24. По регламенту турнира, клуб из Саудовской Аравии, за который выступают обладатель Золотого мяча Карим Бензема, его партнер по сборной Франции Н'Голо Канте и бразилец Луис Фелипе, должен получить техническое поражение 0:3. Насколько известно, в настоящее время окончательное решение по санкциям против саудитов еще не принято.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани погиб в 2020 году в Ираке в результате авиаудара ВВС США. Как считают в Саудовской Аравии, он был причастен к совершению террористических актов на территории их страны.

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