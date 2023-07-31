Более 120 спортсменов собрал фестиваль пляжного бадминтона в Химках

Фото: администрация г. о. Химки
Свыше 120 человек приняли участие в открытом турнире по пляжному бадминтону AirBadminton Fest, который прошёл на берегу канала им. Москвы в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В играх участвовали мастера спорта, продвинутые любители и группы, а также начинающие. За пять часов были разыграны четыре комплекта наград.
Для гостей была организована развлекательная программа. Перед каждым матчем проходил обучающий урок от мастера спорта по бадминтону Андрея Долотова.
Дисциплина «Эйр-бадминтон» – расширение пляжной версии игры международной Федерации бадминтона. Она подразумевает более тяжёлый волан и больший размер площадки, что позволяет играть на открытом воздухе при любой погоде. Разработка была внедрена для того, чтобы заниматься не только в залах, но и на открытом воздухе. В Химках турнир проходит в третий раз.
Для профессионалов провели специальные конкурсы на меткость. Нужно было попасть воланом в спинку стула и удержать бадминтонную сумку на вытянутой руке.
Ранее жители обратились к главе округа Дмитрию Волошину с просьбой организовать для них бадминтон на пляже. С тех пор это стало доброй традицией.
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Для гостей была организована развлекательная программа. Перед каждым матчем проходил обучающий урок от мастера спорта по бадминтону Андрея Долотова.
Для профессионалов провели специальные конкурсы на меткость. Нужно было попасть воланом в спинку стула и удержать бадминтонную сумку на вытянутой руке.
Ранее жители обратились к главе округа Дмитрию Волошину с просьбой организовать для них бадминтон на пляже. С тех пор это стало доброй традицией.
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Лора Луганская