Более 2 млн петербуржцев занимаются физкультурой и спортом

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В Санкт-Петербурге физической культурой и спортом занимаются почти 2,9 млн человек, или 57,9% жителей города. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.
Он добавил, что к концу года данный показатель может достичь 58%.
Кроме того, по его словам, к 2030 году число горожан, занимающихся спортом, должно составить 75%.
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«Решение президента сделать 2024 год Годом спорта в России, безусловно, особенно радостно для Петербурга, который в последние годы укрепляется в звании спортивной столицы страны. Наш город провёл и продолжает проводить много знаковых мероприятий мирового уровня. У нас активно развивается дворовый спорт», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Пиотровский.
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Мелисса Тимофеева