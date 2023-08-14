Более 8 тысяч человек посетили мероприятие «ФизкультПарк» в парках Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Гости мероприятия смогли принять участие в спортивных соревнованиях по разным видам спорта, посетить мастер-классы, встретиться с известными спортсменами и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Для юных гостей была организована специальная развлекательная программа, экскурсии, спортивные тренировки и забеги. Кроме того, в рамках мероприятия «ФизкультПарк» состоялись турниры по шахматам, шашкам и сеанс одновременной игры.
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