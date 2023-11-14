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Более 80 дубненцев получили значки за сдачу нормативов ГТО

14 ноября 2023, 17:00
Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Ещё 83 дубненца сдали нормы ГТО, причём абсолютное большинство получило золотые значки. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Награды по итогам II квартала 2023 года вручались в торжественной обстановке. Среди отличившихся – дети и подростки, которые занимаются в спортивных школах. Многие сдали нормативы ГТО во время отдыха в летних лагерях.
«Комплекс «Готов к труду и обороне» рассчитан на людей разного возраста, начиная с шести лет. Участвовали целыми семьями и даже не два поколения, а братья и сёстры, папы и мамы, бабушки и дедушки», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.

Он назвал сдачу нормативов ГТО очень перспективным направлением и хорошим стимулом для вовлечения жителей в систематические занятия физкультурой.

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#подмосковье
#награды
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Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком»
Журналист Карпов: Дзюба подрался с Пиняевым после матча с ФК «Спартак»
14 ноября 2023, 16:55

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Игроки «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев подрались после матча 14-го тура РПЛ с ФК «Спартак». Об этом рассказал журналист Иван Карпов.
«По ходу встречи, которая завершилась вничью 1:1, Дзюба выразил претензии действиями партнера. Но Пиняев не промолчал и в ответ заявил Дзюбе, что тот ходит по полю пешком», - написал Карпов в своем Telegram-канале.

Однако после окончания матча конфликт перешел и в раздевалку, который там уже перерос в драку. Разнимать разбушевавшихся футболистов пришлось другим игрокам команды.

Об инциденте узнал генеральный директор клуба Владимир Леонченко, после чего он вызвал главного тренера Михаила Галактионова на серьезный разговор.

При этом уже в это же день Дзюба и Пиняев помирились и вместе вышли в стартовом составе на матч 15-го тура.

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#конфликт
#матч
#спорт
#драка
#футбол
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Теннисист Чесноков назвал Медведева явным фаворитом в игре против Зверева
14 ноября 2023, 16:28

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Финалист Кубка Дэвиса-1995, бывший российский теннисист Андрей Чесноков высказал мнение о том, что россиянин Даниил Медведев является фаворитом в матче против коллеги из Германии Александра Зверева на Итоговом турнире в Турине.
«Зверев будет искать свои нюансы, чтобы победить. Так, уходящие подачи, выходы к сетке. Медведев принимает далеко за задней линией. Некоторые игроки в туре пытаются это использовать. Зверев может использовать и укороченные, варьировать длину своих ударов. Медведев сыграл очень хорошо стартовый матч на турнире. Я думаю, что явный фаворит тут, конечно, он», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Чесноков.

Ранее сообщалось, что российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев в первом своём матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине со счётом 6:4, 6:2 обыграл своего соотечественника Андрея Рублёва, занимающего пятую строчку в мировом рейтинге.

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#спорт
#матч
#теннис
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Журова допустила бегство спортсменов с Украины
14 ноября 2023, 15:49

Фото: istockphoto.com/nazlisart

Депутат Государственной думы России Светлана Журова заявила, что продолжение бегства спортсменов с Украины в дальнейшем возможны, однако перехода их на российскую сторону всё ещё не наблюдается.
«Тут вопрос стоит скорее о гражданах. Да, возможно, некоторые спортсмены и будут убегать. Но мы не видим пока, что украинские легкоатлеты переходят в Россию. Наоборот, они говорят не очень приятные вещи в наш адрес», — прокомментировала в беседе с RT Журова.

Ранее Светлана Журова заявила, что поступок украинских игроков мини-футбольного клуба «Хит», когда они отказались жать руку российскому нападающему «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов, является ненормальным.

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#светлана журова
#спортсмены
#украина
#россия
#политика
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ХК «Витязь» на выезде победил «Сочи», играя в меньшинстве
14 ноября 2023, 14:16

Фото: пресс-служба ХК «Витязь»

Подмосковный «Витязь» обыграл клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в ледовом дворце «Большой» завершилась победой гостей со счётом 2:3. У победителей голами отметились Иван Воробьёв, Скотт Уилсон и Иван Савчик. При этом две последние шайбы были заброшены в меньшинстве всего за 35 секунд. У хозяев отличились Марат Хуснутдинов и Данил Авершин.
«Витязь», набрав 22 очка, сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел восьмое поражение подряд и с 26-ю очками находится на девятом месте на Западе.

Следующий матч ХК «Витязь» также проведёт в гостях с «Сочи».

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#спорт
#хоккей
#кхл
#витязь
#хк витязь
#подмосковье
#московская область
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В Воскресенске пройдет дерби по женскому хоккею
14 ноября 2023, 13:34

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Воскресенске два подмосковных клуба из Женской хоккейной лиги проведут между собой матчи. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Матчи пройдут в рамках регулярного сезона 15, 16 и 18 ноября в ледовом дворце «Химик» им. Н. Эпштейна.

Воскресенский женский хоккейный клуб «7.62» встретиться на родном льду с ЖХЛ «Торнадо» из Дмитрова. Для обеих команд это будут первые соревнования после перерыва.

Лидерами в командах выделены Мария Полозкова игрок «7.62» и лидером команды «Торнадо» выступает Александра Нестерова.

Стоит отметить, что в предыдущие 11 матчей из 12 были выиграны командой Дмитрова. Кроме этого, «Торнадо» лидирует также по забитым шайбам.

Начало матчей в 15 и 16 ноября в 14:00. Третья завещающая игра ​начнется в 14:15.

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#подмосковье
#хоккей
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#соревнования
#женщины
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Хоккеист Капризов рассказал, что принимает ванны из оленьей крови
14 ноября 2023, 12:08

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов сказал, что принимает ванны из крови, которая добывается из оленьих рогов.
Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале «Суперлига».

«Ванна из рогов оленя? Ну это марал. Пантовые ванны, так называются. Я давно это начал делать. Как мне объясняют — просто для твоего здоровья лучше, ощущаешь себя лучше. Иммунитет лучше. Не знаю, правда ли это, но я в это верю, мне кажется, это правильно», —поделился Кирилл Капризов.
Кирилл Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года. В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ хоккеист участвовал в 15 матчах, забросил 5 шайб и сделал 10 результативных передач. 

Ранее спортсмен выступал за клубы ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Металлург», воспитанником которого был. В 2018 году в составе сборной России Кирилл Капризов стал олимпийским чемпионом. 

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#хоккей
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#олени
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#врачи
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Подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей на Кубке России по бобслею
14 ноября 2023, 09:21

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные бобслеисты стали призерами Кубка России по бобслею. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования прошли в Сочи с 7 по 13 ноября. В них приняли участие 77 спортсменов из 11 регионов страны.

По итогам всех дней Кубка России бобслеисты из Московской области завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

В дисциплине «Двухместный экипаж» среди мужчин все призовые места были заняты подмосковными спортсменами. Золотыми призерами стали Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев, на второй ступене расположились Степан Дубинко и Михаил Мордасов. А бронзовыми призерами стали Алексей Стульнев и Александр Ефимов.

Также в Анастасия Дудкина и Снежана Трофимец выиграли золото в парной дисциплине среди женщин.

Кроме этого, первое место в мужских четверках выиграли остислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев. 

Стоит отметить, что и бронзу в мужских четырёхместных экипажах выиграли подмосковные Степан Дубинко, Александр Ефимов, Никита Захарченко и Максим Ипатов.

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#медали
#сочи
#соревнования
#спортсмены
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Даниил Медведев победил Андрея Рублева на старте итогового турнира ATP
14 ноября 2023, 01:33

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев в первом своём матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине со счётом 6:4, 6:2 обыграл своего соотечественника Андрея Рублёва, занимающего пятую строчку в мировом рейтинге. Об этом 14 ноября пишет «РБК-Спорт».
Двум лучшим российским теннисистам, которые выступают в Красной группе турнира, еще предстоят поединки с испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым. Из квартета в полуфинал выйдут двое лучших.

В свою очередь, в Зелёной группе Итогового играют первая ракетка мира — серб Новак Джокович, а также итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и норвежец Хольгер Руне. Любопытно, что половина из участников турнира  либо россияне, как Медведев и Рублёв, либо имеют русские корни, как Зверев и Циципас, который является сыном бывшей советской теннисистки Юлии Сальниковой.

Призовой фонд турнира, в котором ежегодно участвуют 8 лучших теннисистов сезона, в этом году составит 15 миллионов долларов. При этом, участие только в одном матче принесет каждому из спортсменов по $161,5 тыс, а победа в нем — $390 тыс. Победитель же Итогового получит рекордные $4,8 млн.

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#италия
#россия
#теннис
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«Надо 100% уезжать сейчас»: Березуцкий посоветовал спортсменам уезжать из России
14 ноября 2023, 00:08

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на YouTube заявил, что российским спортсменам ради выступлений в турнирах следует уезжать из страны.
«Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и играть, тогда можно оставаться. Это касается не только российских футболистов. Это касается вообще всех спортсменов из России, которые если могут где-то выступать, должны выступать. Конечно, надо по возможности ехать куда угодно, если такая возможность есть», — сказал Березуцкий.

Василий Березуцкий на протяжении 17 лет выступал за ЦСКА. Спортсмен выиграл за это время 14 трофеев: семь Кубков России, шесть чемпионатов и Кубок УЕФА. Также Березуцкий в период с 2020 по 2021 год и в 2022 году являлся тренером армейцев.

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