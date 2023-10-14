Болельщик из США подарил фигуристке Валиевой подарок за 250 тысяч рублей

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Американский болельщик преподнёс российской фигуристке Камиле Валиевой неожиданный подарок.
Спортсменка получила в подарок корзину яблок, на дне которой лежала коробка с последней моделью iPhone. Средняя стоимость такого телефона в России составляет примерно 250 тысяч рублей.
Ранее норвежцы обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи. Норвежские лыжники заявили, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов солгал. В начале апреля Большунов рассказал, что получил сообщение от спортсмена из норвежской сборной со словами «приезжай к нам, мы соскучились».
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«Счастливая обладательница нового iPhone 15 Pro Max 1TB. Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США. Спасибо за то, что радуете! А также корзинка урожая яблок для Камилы. Аксессуары к новому телефону от еще одного болельщика из США», — так подписал ролик в Telegram-канале фан-клуба Камилы Валиевой.
«В любом случае, я точно не отправлял такое сообщение. Возможно, скоро найдется тот, кто напишет ему небольшое сообщение за кулисами, но ничего об этом не слышал»,— сказал призер этапов Кубка мира Эвен Нортуг изданию Nettavisen.Читайте также:
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Мария Фирсова