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30 тысяч человек примут участие в фестивале «БОКСЗАБЕГ»

11 августа 2023, 18:41

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 12 августа в Серпухове будут проводить «БОКСЗАБЕГ», в котором смогут принять участие новички, любители и профессионалы.

Масштабное спортивно-массовое мероприятие «БОКСЗАСПОРТ» под эгидой Международных Игр Дружбы пройдет 12 августа в центре города Серпухов и на городском пляже на берегу реки Оки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Организаторы спортивного мероприятия ожидают участие около 30 тысяч человек.



Призовой фонд спортивно-массового мероприятия составит 20 миллионов рублей.

«Мы предлагаем задержаться в Серпухове на весь день или заранее спланировать свои выходные. В городе располагаются одни из лучших ресторанов Московской области, находится подмосковная „Третьяковка“ — так называют Серпуховский историко-художественный музей. Неподалеку расположен один из самых маленьких заповедников в стране, где можно понаблюдать за зубрами и бизонами», — рассказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

Всех участников забега на финише будет ждать вкусный и полезный завтрак, а пробежавшие с лучшим результатом получат награды и памятные сувениры.

Подробную информацию о программе «БОКСЗАБЕГа» можно узнать на официальном сайте мероприятия. Там же можно пройти регистрацию.

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Роналду могут арестовать за то, что он перекрестился
В Саудовской Аравии хотят арестовать Роналду за то, что он перекрестился
11 августа 2023, 15:52

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Чемпиона Европы по футболу Криштиану Роналду могут арестовать за то, что во время матча в Саудовской Аравии он перекрестился, сообщает Telegram-канал SHOT.
Роналду перекрестился неосознанно, так он отпраздновал гол. Португалец забыл, что на территории королевства запрещена демонстрация любой христианские жесты и символику. 

В СМИ напомнили, что Роналду не первый, кого постигла такая учесть. Ранее оманского игрока клуба «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино арестовали за татуировку с изображением Иисуса Христа.

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон заявил, что решил сменить имя в честь президента России Владимира Путина из-за его невероятной энергетики. 8 августа 2023 года Джонсон заявил, что сменил свое имя на Кевин Владимирович.

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Определились первые лидеры Чемпионата России по конкуру

16 команд юных футболистов разыграют в Химках Кубок Игоря Акинфеева

«Зенит» выиграл в матче с «Крыльями Советов»

#футбол
#арест
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Определились первые лидеры Чемпионата России по конкуру
11 августа 2023, 10:38

Фото: Наталья Алексеева

В КСК Horseka Sport стартовал Чемпионат России по конкуру, за лидерство в котором борются 30 пар.
В категории HL – самом сложном зачете турнира спортивные пары борются за лидерство в командном и личном зачетах. 

Чемпионом первого турнирного дня стала обладательница чемпионского титула прошлого года, мастер спорта международного класса Наталия Симония.

В этом чемпионате Наталия принимает участие на двух лошадях, опытном и молодом.

Второе место отдали мастеру спорта международного класса Сергею Петрову, который выступал на лошади породы французский сель. 

ТРетье место получила молодая спортсменка, мастера спорта Дарья Самохина.

В пятницу, 11 августа, по результатам соревнований будет определяться лучшая спортивная пара России. 

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#чемпионат россии
#бронза
#курс
#лидерство
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16 команд юных футболистов разыграют в Химках Кубок Игоря Акинфеева
10 августа 2023, 16:22

Фото: Минспорт МО

16 команд подтвердили участие в традиционном турнире начинающих воспитанников футбольных академий России и Белоруссии «Кубок Игоря Акинфеева». Он пройдёт 21–22 августа, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Идея проведения турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Впервые «Кубок Игоря Акинфеева» провели в 2018 году. В этом году турнир переехал из Бронниц на стадион Новые Химки. В соревнованиях примут участие команды юных игроков 2011 года рождения.
 
На этот раз после первого игрового дня участники турнира встретятся с шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, семикратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, бронзовом призёром чемпионата Европы 2008 года Игорем Акинфеевым. Они смогут задать ему вопросы и пообщаться на интересующие темы. В завершающий день турнира победители получают награды из рук легендарного вратаря.
 
Среди участников турнира – три команды из Московской области: «Мастер-Сатурн», «Химки» и «Витязь». Путём жеребьёвки клубы будут разбиты на четыре группы. Занявшие первые места в группах разыграют главный трофей турнира – «Кубок Игоря Акинфеева».
 
Клубы, занявшие вторые места, во второй раз в истории соревнований поборются за Кубок кипербола в круговом турнире. Первым обладателем кубка в прошлом году стала подмосковная команда «Мастер-Сатурн». Дисциплину кипербол развивает по инициативе Акинфеева Фонд «Страна Футбола».
 
Также в этом году снова пройдут соревнования среди вратарей – кипербаттлы, которые впервые проводили в прошлом году в Бронницах. Победителями тогда стали юные вратари ФК «Локомотив».
 
В 2018 и 2019 годах главный трофей соревнований завоевала команда «Мастер-Сатурн», в 2021-м – ФК «Строгино» (Москва), а в 2022 году – ФК «Чертаново» (Москва).

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#минспорт мо
#футбол
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#химки
#подмосковье
#московская область
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Американский боксер объяснил, как решился сменить имя в честь Путина
Американский боксер Джонсон заявил, что решил сменить имя в честь Путина из-за его энергетики
10 августа 2023, 13:47

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон заявил, что решил сменить имя в честь президента России Владимира Путина из-за его невероятной энергетики, в интервью «Матч ТВ».
8 августа 2023 года Джонсон заявил, что сменил свое имя на Кевин Владимирович.
 
«Я очень доволен! Лучше и быть не могло. Его энергетику нельзя не ощущать», - прокомментировал ситуацию боксер.

Напомним, ранее Джонсон обратился к Путин с просьбой о получении гражданства РФ.

«Я готов изменить свою жизнь. Я хотел бы обратиться к уважаемому президенту Владимиру Путину. Если вы смотрите это и если вы слушаете - я, Кевин Джонсон, хочу переехать в Москву и стать здесь полноправным жителем, чтобы продолжить свою карьеру», - заявил боксер.

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#владимир путин
#бокс
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Легионер «Динамо» покинул Россию после атаки беспилотников на «Москва Сити»
Игрок «Динамо» Норманн покинул Россию после атаки беспилотников на «Москва Сити»
10 августа 2023, 00:25

Фото: istockphoto/alphaspirit

Футболист «Динамо» из Норвегии Матиас Норманн покинул Россию после инцидента с дронами в «Москва Сити». Об этом рассказал глава клуба Павел Пивоваров, цитата которого опубликована на «Чемпионате».
«После того как дроны столкнулись с зданием Москва-Сити, Норманн отправил уведомления в „Ростов“ и „Динамо“ о намерении расторгнуть договор. Ссылаясь на произошедшее, он решил уехать», — сообщил Пивоваров.
Также он подчеркнул, что позиция клубов отличается от решения игрока, и они намерены защитить свои права в судебном порядке.

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#москва
#права
#дрон
#договор
#бпла
#вс рф
#ростов
#дроны
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«Зенит» выиграл в матче с «Крыльями Советов»
09 августа 2023, 21:18

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

«Зенит» одержал победу в матче группового этапа Кубка России, опередив самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Об этом сообщает «Лента.ру».
Игра проходила в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Эта победа сохранила лидерство «Зенита» в группе C с шестью очками. При этом уточняется, что «Крылья Советов» не имеет ни одного очка и занимает третье место.

Ранее сообщалось, что ЦСКА, который является действующим обладателем Кубка России, проиграл воронежскому «Факелу». Игра завершилась со счётом 1:0.

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#футбол
#кубок россии
#матч
#фк зенит
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«Факел» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка России
09 августа 2023, 21:05

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

ЦСКА проиграл воронежскому «Факелу». Об этом сообщает «Лента.ру».
В матче группового этапа Кубка России, который прошёл в Москве, футбольный клуб «Факел» из Воронежа одержал победу над ЦСКА, завершив игру со счётом 2:0. Но, несмотря на поражение, московская команда остаётся в лидерах в группе А с тремя очками.

Уточняется, что у клубов «Факел», «Сочи» и «Оренбург» аналогичное количество очков, однако они уступают место ЦСКА, который опережает их по другим показателям.

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#футбол
#кубок россии
#матч
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В Подмосковье во второй раз проведут «БОКСЗАБЕГ»
09 августа 2023, 14:50

Фото: официальный сайт мероприятия «БОКСЗАБЕГ»

12 августа в Серпухове будут проводить «Бокс забег», в котором смогут принять участие новички, любители и профессионалы.
«БОКСЗАБЕГ» — это открытое спортивное мероприятие для участников всех возрастов по улицам города Серпухов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Всех участников забега на финише будет ждать вкусный и полезный завтрак, а пробежавшие с лучшим результатом получат награды и памятные сувениры

Участие в «Бокс забеге» бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Для участия в забеге для всех участников старта, вне зависимости от возраста, необходимо наличие медицинской справки.

Подробную информацию о программе «БОКСЗАБЕГа» можно узнать на официальном сайте мероприятия. 

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#серпухов
#награды
#радио
#бокс
#мероприятия
#справки
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The Times: Английская премьер-лига начала расследовать сделки «Челси» времен Абрамовича
09 августа 2023, 03:07

Фото: iStock/VV_Shots

Английская премьер-лига (АПЛ, организатор британского чемпионата по футболу) проводит расследование сделок, совершенных футбольным клубом «Челси» в то время, когда владельцем команды был российский бизнесмен Роман Абрамович. Об этом сообщает газета The Times.
По данным издания, расследование будет включать проверку многомиллионных платежей «Челси» в пользу тайных офшорных компаний. По его итогам клуб может столкнуться с санкциями от АПЛ в виде штрафов и снятия очков в турнирной таблице.

Как пишет The Times, старт расследованию был дан после того, как новые владельцы «Челси» сообщили  АПЛ, футбольной ассоциации Англии, а также Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о ряде подозрительных финансовых транзакций в 2012-2019 годах.

Абрамович возглавил «Челси» в 2003 году. С этого момента лондонский клуб дважды стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, дважды победителем Лиги Европы УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА, пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Англии, дважды обладателем Суперкубка Англии.

Весной 2022 года бизнесмен продал клуб американскому инвестору Тодду Бёли за 4,25 млрд фунтов стерлингов.

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#расследование
#футбол
#великобритания
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