30 тысяч человек примут участие в фестивале «БОКСЗАБЕГ»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Масштабное спортивно-массовое мероприятие «БОКСЗАСПОРТ» под эгидой Международных Игр Дружбы пройдет 12 августа в центре города Серпухов и на городском пляже на берегу реки Оки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Организаторы спортивного мероприятия ожидают участие около 30 тысяч человек.
«Мы предлагаем задержаться в Серпухове на весь день или заранее спланировать свои выходные. В городе располагаются одни из лучших ресторанов Московской области, находится подмосковная „Третьяковка“ — так называют Серпуховский историко-художественный музей. Неподалеку расположен один из самых маленьких заповедников в стране, где можно понаблюдать за зубрами и бизонами», — рассказал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.
Всех участников забега на финише будет ждать вкусный и полезный завтрак, а пробежавшие с лучшим результатом получат награды и памятные сувениры.
Подробную информацию о программе «БОКСЗАБЕГа» можно узнать на официальном сайте мероприятия. Там же можно пройти регистрацию.Читайте также:
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