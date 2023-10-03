Брат Хабиба Нурмагомедова прокомментировал вызов от Дани Милохина

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Непобежденный российский боец, чемпион Bellator в легком весе, брат знаменитого Хабиба Нурмагомедова Усман прокомментировал вызов, который озвучил в соцсетях блогер Даня Милохин.
Ранее тиктокерзаявил, что хочет встретиться в октагоне с одним из братьев Хабиба, не уточнив, правда, с каким именно: Усманом, Умаром и Абубакаром. Все трое с большим успехом выступают в смешанных единоборствах. Усман провел 16 боев и во всех одержал победы. На вопрос корреспондента «Матч ТВ» слышал ли он о вызове Милохина, Усман сказал:
Потом Усман посоветовал блогеру прийти в организацию, заслужить право на бой. Тогда будет смысл разговаривать. В заключение Усман справедливо предположил, что тиктокер Милохин и подобные ему такими громкими заявлениями, в которых звучат фамилии знаменитых чемпионов, зарабатывают себе популярность, делают их ради хайпа. Думается, у Дани, который сбежал за границу, испугавшись возможного призыва на военную службу, просто не хватит мужества встретиться в открытом бою с чемпионом смешанных единоборств.
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«Где-то видел какие-то видео. Это с белыми волосами, да? Слушайте, я даже не знаю, что на это ответить».
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Александр Бойцов