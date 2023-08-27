Бразильский футболист Конате получил российский паспорт

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Агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, сообщил, что спортсмен получил российский паспорт.
Комментарий спортивного агента приводит «Спорт-Экспресс»:
По словам спортивного агента, Конате женат на русской, и у его дочери есть гражданство. Также спортсмен живёт в Москве и приобрёл там квартиру. В России футболист играет больше 5 лет и свободно говорит на русском.
В сезоне-2022/23 нападающий Мохамед Конате забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу в 24 матчах РПЛ. Бразилец представляет грозненскую команду с 2021 года. В новом сезоне РПЛ Конате забил 2 мяча в 6 матчах. По оценкам портала Transfermarkt, стоимость игрока равняется €2 млн.
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«У Конате есть российский паспорт. Безусловно, есть и паспорт своей страны. Он в отличие от многих футболистов, которые получали паспорта, единственный, кто должен был»,-отметил Селюк.
В сезоне-2022/23 нападающий Мохамед Конате забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу в 24 матчах РПЛ. Бразилец представляет грозненскую команду с 2021 года. В новом сезоне РПЛ Конате забил 2 мяча в 6 матчах. По оценкам портала Transfermarkt, стоимость игрока равняется €2 млн.
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Мария Фирсова