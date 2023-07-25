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Британию могут лишить велотурниров из-за запрета на въезд россиян

Британию могут лишить велотурниров из-за запрета на въезд россиян
25 июля 2023, 23:11

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян выразил беспокойство министру спорта Великобритании, указывая, что ограничение на въезд российских спортсменов может уменьшить вероятность проведения велосипедных соревнований в этой стране.

Ранее глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов объявил, что российские велогонщики не смогут участвовать в чемпионате мира в Глазго (Шотландия), так как в краткий срок им не удалось получить британские визы.

«Учитывая стремление Великобритании и ее достижения в организации международных спортивных событий, я чувствую долг предупредить о нашей тревоге, что подобные действия могут повлиять на будущее рассмотрение британских заявок на проведение мероприятий UCI. Я искренне верю, что в любом взаимодействии основой является доверие. Отсутствие доверия со стороны британского правительства к нашей организации снижает нашу уверенность в готовности страны организовывать спортивные мероприятия в ближайшие годы», — цитирует The Times письмо Лапартьяна к министру спорта Великобритании Стюарту Эндрю.
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#велоспорт
#Великобритания
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150 шахматистов собрал первый этап Кубка Сергея Карякина в Одинцове
25 июля 2023, 19:11

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Около 150 человек приняли участие в первом этапе Кубка Сергея Карякина, который прошёл в парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования были приурочены к международному дню шахмат и объединили любителей и профессиональных шахматистов. На соревнования приехали и ребята из Донецкой Народной Республики. 
 
Президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры с 15 юными шахматистами. Девять из них приехали из ДНР. Никита Щербаков из Донецка – единственный, кто сыграл с гроссмейстером вничью. 
 
Результаты первого этапа кубка можно найти на сайте
 
В парке были организованы площадки для шахматных матчей, большие шахматы и фотозоны, где посетители могли пообщаться, сфотографироваться и получить автограф гроссмейстера.
 
Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Главная цель турнира – популяризация массового спорта. 
 
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#Одинцово
#спорт
#шахматы
#турнир
#гроссмейстер
#Сергей Карякин
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Учебно-тренировочный комплекс МГАФК в Малаховке откроют этой осенью
25 июля 2023, 16:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Учебно-тренировочный комплекс Московской государственной академии физической культуры откроют этой осенью. Об этом стало известно во время поездки в Люберцы губернатора Московской области Андрея Воробьёва, который осмотрел строящийся комплекс вместе с министром спорта России Олегом Матыциным.
Они увидели крытый каток, залы хореографии, акробатики, сухого плавания, бассейны, тренажёрный зал и научные лаборатории, где будут заниматься спортсмены. Также Воробьёв и Матыцин встретились со студентами и преподавателями академии.

Объект начали строить в 2020 году. Открытие центра запланировано на сентябрь-октябрь этого года. 
«Это уникальное высшее учебное заведение, которое находится у нас в Малаховке. Оно готовит преподавателей, учителей, специалистов по адаптивной физической культуре и реабилитации. Вы знаете, насколько востребована спортивная инфраструктура. В центре смогут заниматься и те, кто учится своему профессиональному ремеслу из 50 регионов страны, и, самое главное – дети, которые живут вокруг», – сказал Воробьёв
Открытие центра позволит проводить занятия по плаванию, водному поло, прыжкам в воду, хоккею и фигурному катанию. Там смогут заниматься не только около 3 тыс студентов академии, но и сборные команды России. А у будущих тренеров появится возможность участвовать в тренировочном процессе лучших спортсменов страны. Кроме того, комплекс будет доступен для всех жителей Подмосковья. 
«Московская академия физической культуры – один из старейших вузов нашей отрасли. Создание современной инфраструктуры привлечёт большое внимание и абитуриентов, и, самое главное, жителей Московской области с точки зрения занятия спортом. Мы сейчас пересматриваем профессиональные стандарты, чтобы студенты могли трудиться в общеобразовательных и в спортивных школах, других спортивных организациях. В лице Андрея Юрьевича, правительства Московской области я вижу очень надёжных партнеров. Мы обсудили перспективы ещё более тесного взаимодействия. Надеюсь, что эти планы перерастут в конкретные результаты», – отметил Матыцын
Проректор по научной работе МГАФК, доктор наук, профессор Павел Квашук рассказал, что на базе Академии планируют создать научно-практический центр для физической реабилитации.
«Мы здесь планируем, помимо спортивной и образовательной деятельности, развивать восстановительные средства и сделать центр физической реабилитации. Он будет работать на нужды населения, людей, которые сегодня вернулись с СВО с проблемами со здоровьем. Уже разработали концепцию. Перспективы у нас хорошие. Есть кадровый потенциал, молодые специалисты, преподаватели, магистранты, аспиранты», – поделился планами Квашук. 
В 2021 году Московская государственная академия физической культуры отметила 90-летний юбилей. За это время в ней подготовили больше 28 тыс тренеров и спортсменов, многие из которых получили мировую известность. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Малаховка
#спорт
#МГАФК
#строительство
#Олег Матыцин
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В России гонки дронов и лазертаг признали видами спорта
В России гонки дронов и лазерный бой признали видами спортом
25 июля 2023, 00:59

Фото: Фотобанк Московской области

Министерство спорта РФ признало гонки беспилотников и лазерный бой видами спорта. Соответствующий документ за подписью министра спорта Олега Матыцина опубликован на российском портале правовой информации.
Кроме того, спортом стали многоборье ГТО, воздушная гимнастика, авиационные гонки, брейкинг и фиджитал-спорт.

Глава Федерации лазертага РФ Дмитрий Солодов отметил, что этот вид спорта является самым безопасным и открывает огромные перспективы. По его словам, лазерный бой будет использоваться в ходе начальной военной подготовки.

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Спортсмены из Химок завоевали медали международного турнира по парагребле

#гонки дронов
#лазертаг
#спорт
#Россия
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Россиянка Андреева обыграла украинку Ястремсткую на теннисном турнире в Швеции
24 июля 2023, 21:05

Фото: iStock/microgen

Россиянка Мирра Андреева стала победительницей в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Швеции, обыграв украинку Даяну Ястремскую. Об этом сообщает ТАСС.
Игра завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Андреевой 16 лет, она стоит на 64 месте рейтинга WTA. Она ещё не разу не выигрывала на турнире Женской теннисной ассоциации, но в текущем сезоне дола до финала юниорского Australian Open. Кроме того, она вышла в четвёртый круг Уимблдона.

Её сопернице Ястремской 23 года, она находится на 145 месте мирового рейтинга и имеет три победы в WTA. Лучшего результата в своей спортивной карьере она добилась в 2019 году на турнире Уимблдона.

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#спорт
#теннис
#WTA
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Мастер спорта Носов обвинил МОК в нарушении правил допуска российских спортсменов
24 июля 2023, 20:04

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Общественный деятель, призёр Олимпийских игр Дмитрий Носов в беседе с Царьградом назвал действия Олимпийского комитета беспределом.
Он сообщил, что отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований связано с политической ситуацией, однако ни в одном документе не даётся разрешения на принятие таких мер.

Кроме того, государство не имеет права финансировать поездку с такими условиями.

«Это чистой воды политический заказ, попытка унизить страну. Я бы не поехал. А если за свой счёт кто-то хочет ехать, то это его право», – высказался эксперт в интервью Царьграда.

Также он уточнил, что сложившаяся ситуация не помешает российским спортсменам выполнять свои обязанности, поскольку найти альтернативу Олимпийским играм государству под силу. 

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#спорт
#Олимпиада
#нарушение
#МОК
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В детском лагере на базе ФК «Зоркий» стартовала третья смена
24 июля 2023, 16:24

Фото: администрация г. о. Красногорск

45 юных спортсменов проведут две недели в лагере на базе футбольного клуба «Зоркий», который работает уже третий год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Детей и подростков, помимо футбольных тренировок, ждут заплывы в бассейне и творческие занятия в Молодёжном центре.

Мальчики будут упражняться в работе с мячом, совершенствовать навыки защитников, освоят другие элементы игры. Каждый воспитанник ведёт дневник футболиста. Наставники оценивают их поведение и работу во время тренировок, чтобы выявить самых усердных и мотивированных. 
 
Двух ребят из каждой возрастной группы в завершении лагерной смены наградят специальными призами. 

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#Красногорск
#ФК Зоркий
#футбол
#спорт
#лагерь
#Московская область
#Подмосковье
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Спортсмены из Химок завоевали медали международного турнира по парагребле
24 июля 2023, 15:57

Фото: администрация г. о. Химки

Химкинские спортсмены выиграли международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Золото завоевали представители физкультурно-спортивного клуба «Благо».
Чемпионат прошел в белорусском городе Заславле 10-14 июля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Награды были разыграны в 12 видах программы. Сборная России завоевала девять золотых, три серебряные и две бронзовые медали.  

 Химчанин Егор Фирсов стал чемпионом в мужском каноэ-одиночке в классе VL3 на дистанции 200 м. На той же дистанции в другом классе ещё один представитель городского округа Юрий Захаров выиграл бронзу.

Физкультурно-оздоровительный клуб «Благо» начал работу в Химках в 2005 году. Тренировки проводятся для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и зрению. В клубе разработаны комплексные реабилитационные программы.

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#Химки
#спорт
#гребля
#Белоруссия
#Московская область
#Подмосковье
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16 молодёжных женских команд из Подмосковья соберёт волейбольный турнир в Солнечногорске
24 июля 2023, 14:08

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Молодёжные женские волейбольные команды из Подмосковья поборются за награды Открытого турнира Солнечногорска по пляжному волейболу.
Турнир к 100-летию отечественного волейбола пройдёт 29 июля на волейбольных площадках стадиона «Металлург».
 
В соревнованиях примут участие 16 молодёжных женских команд из Московской области. На турнире пройдёт презентация нового основного состава подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» на сезон 2023/2024. 
 
Участие в мероприятии примут министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов, депутат Госдумы Сергей Колунов, глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
 
Начало турнира – в 11 часов. 
 
«Заречье-Одинцово» – российский женский волейбольный клуб из Подмосковья. он был основан в 1987 году. Дважды выигрывал чемпионат России по волейболу среди женских команд, является шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка Вызова.

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#Московская область
#Подмосковье
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Фигуристка Медведева попала в ДТП в Москве
Евгения Медведева попала в ДТП с такси в Москве
24 июля 2023, 14:03

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Известная российская фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП в Москве, об этом девушка рассказала в своем Telegram-канале.
«В мое такси въехало другое такси. С днем аварии», - говорит Медведева на опубликованном в сети видео.  

Отметим, 23-летняя девушка имеет на своем счету такие титулы как : Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы.

Судя по видео, в аварии Медведева не пострадала.

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#Медведева
#Фигуристка
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