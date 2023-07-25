Британию могут лишить велотурниров из-за запрета на въезд россиян

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Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян выразил беспокойство министру спорта Великобритании, указывая, что ограничение на въезд российских спортсменов может уменьшить вероятность проведения велосипедных соревнований в этой стране.
«Учитывая стремление Великобритании и ее достижения в организации международных спортивных событий, я чувствую долг предупредить о нашей тревоге, что подобные действия могут повлиять на будущее рассмотрение британских заявок на проведение мероприятий UCI. Я искренне верю, что в любом взаимодействии основой является доверие. Отсутствие доверия со стороны британского правительства к нашей организации снижает нашу уверенность в готовности страны организовывать спортивные мероприятия в ближайшие годы», — цитирует The Times письмо Лапартьяна к министру спорта Великобритании Стюарту Эндрю.Читайте также:
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