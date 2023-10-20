Булыкин назвал «Локомотив» фаворитом в игре с «Динамо»

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Экс-футболист сборной России и клубов РПЛ Дмитрий Булыкин отметил, что в матче 12-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» фаворитом всё-таки является первый.
«В этом матче «Локомотив» выглядит фаворитом, но дерби — всегда непредсказуемо. На бумаге одно, а на поле всё иначе. Обеим командам нужны очки, они будут биться. Нас ждёт очень интересный матч, жду много голов. У «Локомотива» и «Динамо» есть проблемы в игре, конечно, но будет интересно посмотреть, кто лучше использует свои моменты в этом матче», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.
Отметим, что встреча «Локомотива» и «Динамо» пройдёт в эту субботу, 21 октября.
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