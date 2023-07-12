Бывший форвард ЦСКА ивуариец Думбия рассказал, что плакал от русских морозов

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Но в разговоре с журналистами Сейду признался, что очень долго самым ярким впечатлением от России у него было ощущение дикого холода. Он рассказал, как ему, теплолюбивому африканцу, было непросто привыкнуть к суровой русской зиме. По словам футболиста, после игры на заснеженном поле он бежал домой, где просто стоял под горячим душем и плакал. Однако годы, проведенные в России и в армейском клубе Сейду Думбия считает лучшими в своей карьере и жизни.
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