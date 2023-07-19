Царьград: Эмигрировавшие из России спортсмены просчитались

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В эфире программы «Царьград. Главное» эксперты обсудили сбежавших из России спортсменов.
Экономический обозреватель Юрий Пронько сообщил, что из России бежали более 200 спортсменов. Они поменяли гражданство из-за ситуации на Украине и санкций. По информации спортивных баз данных, часть эмигрантов – победители чемпионатов мира и Европы и несовершеннолетние атлеты. По статистике, чаще других спортсменов гражданство меняют фигуристы и шахматисты. Зачастую они выбирают такие страны как Сербия, ФРГ и Израиль.
Гостьей студии «Царьграда» стала трёхкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она высказала своё мнение касаемо сложившейся ситуации.
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Гостьей студии «Царьграда» стала трёхкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она высказала своё мнение касаемо сложившейся ситуации.
«Не так всё просто. Если человек – член сборной команды страны, выступал на предыдущих Олимпийских играх, и он меняет спортивное гражданство, то по всем законам он не имеет права на следующей Олимпиаде представлять другую страну. Допустим, ты уехал в Азербайджан, и ты можешь выступать за эту страну, но только не на Олимпийских играх. Ты будешь там как беженец. Мне кажется, это унизительно. Не менее унизительно, нежели выступать под нейтральным флагом в нынешней ситуации», – прокомментировала эмиграцию спортсменов эксперт.
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Анастасия Чинкова