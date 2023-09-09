CAS лишил российскую штангистку Каширину всех титулов

В Московской области до конца года оборудуют восемь стадионов, две хоккейные площадки и две универсальные спортплощадки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.

Стадионы появятся в восьми городских округах: Серпухов (город Протвино, улица Строителей, дом 21); Луховицы (улица Островского); Воскресенск (улица Комсомольская, дом 23); Лобня (стадион «Труд»); Домодедово (деревня Гальчино); Подольск (микрорайон Климовск, стадион «Весна»); Солнечногорск (квартал Тимоново) и Волоколамский (стадион «Текстильщик»). Как пояснили в министерстве, на стадионе предусмотрены поле с искусственным покрытием, круговые беговые дорожки, скамейки, трибуны, раздевалки и площадки для сдачи ГТО.



Хоккейной площадкой зимой можно пользоваться по назначению, а летом играть в волейбол, мини-футбол и теннис. Такой объект появился в Подольске на стадионе «Весна». А в Лобне на ул. Чехова пока идут работы.



Как пояснили в министерстве, универсальная спортплощадка предназначена для тренировок, игр по мини-футболу, гандболу и баскетболу. Такие площадки появились в Домодедове на ул. Авенариуса и на ул. Калинина в Ликино-Дулёве Орехово-Зуевского городского округа.



Все работы проводятся в рамках проекта «Спорт – норма жизни».

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