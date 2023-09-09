CAS лишил российскую штангистку Каширину всех титулов

Фото: istockphoto/Lothar Drechsel
Титулованная российская спортсменка была отстранена от соревнований в конце 2020 года на основании данных базы московской лаборатории, в которой содержались результаты допинг-проб российских атлетов за 2012-2015 годы. Позже РУСАДА оправдал штангистку. Однако CAS счел основания для признания невиновности Кашириной недостаточными.
Читайте также:
WADA выдвинуло неожиданные угрозы Франции
Серебряную медалистку лондонской Олимпиады Каширину дисквалифицировали на 8 лет
Бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп предъявили новое обвинение в допинге