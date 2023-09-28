«Чеховские медведи» обыграли клуб из Китая в первом матче SEHA – Gazprom League

Фото: Минспорт МО
Гандбольный клуб «Чеховские медведи» взял верх со счётом 39:25 над командой «Аист Китая» в первой встрече SEHA – Gazprom League. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Следующий матч чемпионата «Чеховские медведи» проведут на выезде 11 октября. В Могилёве подмосковные гандболисты сразятся с местным клубом «Машека».
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