Чеховские медведи завоевали Кубок Губернатора Московской области

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов
В воскресенье, 20 августа, во дворце спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова состоялся финал Кубка Губернатора Московской области по гандболу среди профессиональных команд.
Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов
Кубок Губернатора Московской области в этом году приобрёл международный формат. Участниками Кубка были команда СКА из Беларуси и «Табас» из Ирана.
Спортсмены из Чехова в финале состязались с командой из Минска. Игра завершилась со счётом 31:27.
В «Кубке Губернатора» принимали участие команды из 57 муниципалитетов по 19 видам спорта.
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«Я поздравляю нашу команду с победой! Это была отличная игра и замечательное начало сезона «Чеховских медведей». Спасибо вам за эмоции и за красивый матч! Благодарю всех болельщиков, которые пришли сегодня поддержать наших спортсменов. И, конечно, отдельная благодарность бессменному тренеру нашей команды — Владимиру Салмановичу Максимову!», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
В «Кубке Губернатора» принимали участие команды из 57 муниципалитетов по 19 видам спорта.
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Алиса Сергиенко