«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в первом туре чемпионата АПЛ

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Грандов британского футбола «Челси» и «Ливерпуль» жребий свел уже в первом туре чемпионата Английской премьер-лиги. Упорный поединок закончился вничью 1:1.
К старту чемпионата оба клуба подошли с потерями. За лондонцев в домашнем матче не смогли сыграть из-за травм Кристофер Нкунку, Бенуа Бадиашиле, Уэсли Фофана, Армандо Бройя и Нони Мадуэке. «Ливерпуль» в начале турнира вынужден будет обходиться без Стефана Байчетича и Тиаго Алькантары. Интересно, что четыре последние встречи команд завершились с одинаковым счетом — 0:0.
В этом противостоянии болельщики снова увидели ничью, но на этот раз хотя бы не безголевую. В начале встречи «Ливерпуль» смотрелся лучше и закономерно открыл счет. Диас в падении замкнул прекрасную передачу Мохаммеда Салаха. На 30-й минуте египтянин уже сам забил гол после выхода один на один. Однако после вмешательства VAR гол отменяют арбитры — вне игры. Вскоре игроки «Челси» сравняли счет. На 37-й минуте сумел проявить себя новичок команды Дисаси. Через несколько минут «Челси» выходит вперед, но гол лондонцев также признан нелегитимным из-за офсайда.
Во втором тайме игра стала более осторожной, команды скорее надеялись на ошибку соперника, чем созидали сами. Ничья 1:1 выглядела вполне закономерной. По отмененным взятиям ворот счет также ничейный.
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В этом противостоянии болельщики снова увидели ничью, но на этот раз хотя бы не безголевую. В начале встречи «Ливерпуль» смотрелся лучше и закономерно открыл счет. Диас в падении замкнул прекрасную передачу Мохаммеда Салаха. На 30-й минуте египтянин уже сам забил гол после выхода один на один. Однако после вмешательства VAR гол отменяют арбитры — вне игры. Вскоре игроки «Челси» сравняли счет. На 37-й минуте сумел проявить себя новичок команды Дисаси. Через несколько минут «Челси» выходит вперед, но гол лондонцев также признан нелегитимным из-за офсайда.
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Александр Бойцов