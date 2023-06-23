Чемпион мира рассказал, что его пытались переманить американцы

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Российский чемпион мира по легкой атлетике рассказал, что ему предлагали тренироваться в США
Победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что получал предложение тренироваться и жить в США, передает РИА Новости.
Шубенков отметил, что не видел смысла в переезде и не рассматривал предложение американского тренера всерьез.
Напомним, на данный момент российские и белорусские легкоатлеты отстранены от международных соревнований.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона.
Шубенков отметил, что не видел смысла в переезде и не рассматривал предложение американского тренера всерьез.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона.
Екатерина Коршунова