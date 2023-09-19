Чемпион России конькобежец Семирунний будет выступать за Польшу

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«Я только начал добиваться успехов во взрослом спорте. Сейчас самое время сделать важнейший шаг в своем развитии как спортсмена, необходима международная практика», — пояснил спортсмен, добавив, что он уже уведомил о своем желании выступать за сборную Польши руководство российского Союза конькобежцев.Владимир Семирунний — чемпион России 2022 года на дистанции 10 тысяч метров. Кроме того, он является действующим обладателем юниорского рекорда страны на дистанции в 3 000 метров.
Уже более сотни российских спортсменов решили перейти в сборные других стран, из них 55 — представители олимпийских видов спорта. Об этом сообщил заместитель министра спорта Алексей Морозов на заседании коллегии Минспорта. Ведомство, по словам Морозова, старается повышать мотивацию спортсменов, стремятся минимизировать случаи смены гражданства.
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