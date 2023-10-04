Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах

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Финальный турнир чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах и на трех континентах. Главный футбольный турнир четырехлетия примут Уругвай, Аргентина, Парагвай, Испания, Португалия и Марокко.
Три игры состоятся в Южной Америке. Матч-открытие пройдет в Уругвае, в нем примет участие национальная команда этой страны. То же относится к сборным Аргентины и Парагвая. Эти команды первые матчи сыграют в родных странах. Остальные матчи чемпионата будут сыграны в Марокко, Испании и Португалии.
Президент КОМНЕБОЛ (Федерация футбола Южной Америки) сказал:
«Мы верили. ЧМ-2030 начнется там, где все началось. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут матчи открытия юбилейного чемпионата мира».
В 2030 году исполнится 100 лет с момента первого чемпионата мира по футболу в истории. Он прошел в 1930 году в Уругвае. В нем приняли участие всего 13 сборных, а первыми чемпионами мира стали хозяева турнира, победив в финале аргентинцев со счетом 4:2.
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Александр Бойцов