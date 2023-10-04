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Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах

04 октября 2023, 19:15
Фото: istockphoto/efks

Фото: istockphoto/efks

Финальный турнир чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах и на трех континентах. Главный футбольный турнир четырехлетия примут Уругвай, Аргентина, Парагвай, Испания, Португалия и Марокко.

Сегодня, 4 октября, состоялось заседание совета Международной федерации футбола (ФИФА), на котором было принято необычное решение. Отказавшись от конкурсного отбора, спортивные функционеры постановили, что мундиаль пройдет во всех странах, которые подавали заявки на его проведение. Также все шесть сборных, представляющие страны-хозяйки чемпионата, получат прямые путевки в финальный турнир.

Три игры состоятся в Южной Америке. Матч-открытие пройдет в Уругвае, в нем примет участие национальная команда этой страны. То же относится к сборным Аргентины и Парагвая. Эти команды первые матчи сыграют в родных странах. Остальные матчи чемпионата будут сыграны в Марокко, Испании и Португалии.

Президент КОМНЕБОЛ (Федерация футбола Южной Америки) сказал:

«Мы верили. ЧМ-2030 начнется там, где все началось. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут матчи открытия юбилейного чемпионата мира».

В 2030 году исполнится 100 лет с момента первого чемпионата мира по футболу в истории. Он прошел в 1930 году в Уругвае. В нем приняли участие всего 13 сборных, а первыми чемпионами мира стали хозяева турнира, победив в финале аргентинцев со счетом 4:2.

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«Динамо» разгромило «Спартак» в матче пятого тура РПЛ Кубка России
04 октября 2023, 19:20

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

ФК «Динамо» одержал победу над «Спартаком» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.
Матч, проходивший на домашнем стадионе «Динамо» завершился со счётом 3:0 в пользу «бело-голубых».

В игре особо отличились три футболиста выигравшей команды: Бителло (на 42-ой минуте), Даниил Фомин (на 45 минуте) и Иван Зазвонкин (90 6).

Ранее, в третьем туре Кубка России, «Спартак» одержал победу над «Динамо». Матч завершился со счётом 4:1.

Затем, в девятом туре РПЛ «Спартак» вновь разгромил «Динамо» со счётом 1:0. 

В турнирной таблице «Динамо», который набрал восемь очков, занимает второе место. А «Спартак» в 12 баллами располагается на первой строчке таблицы группы D.

Заключительный тур пройдёт 2 ноября. В этот день «Динамо» сразится с «Нижним Новгородом», а «Спартак» днём ранее сыграет с «Краснодаром» за своём домашнем стадионе в Москве. 

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#футбол
#матч
#рпл
#россия
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В Подмосковье стартует очередной сезон хоккейного чемпионата среди студенческих команд
04 октября 2023, 18:51

Фото: Минспорт МО

Новый сезон открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Подмосковья стартует 7 октября. В этот день пройдут первые матчи, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Матч-открытие пройдёт на ледовой арене имени Сергея Федорова в Сергиевом Посаде. В нём сыграют местная команда МФЮА и ПРОСВЕТ из Мытищ. 
 
Как отметили в министерстве, число участников чемпионата в новом сезоне увеличилось до 24 против прошлогодних восьми. Все команды теперь поделены на три дивизиона по географическому признаку: «Восток», «Запад» и «Юг». 
 
В прошлом году золото чемпионата завоевали хоккеисты из Чехова. Второе место заняли можайские хоккеисты, третье – представители Мытищ.
 
Календарь всех игр можно найти на сайте федерации хоккея Московской области и в соцсетях СХЛ. Вход на все матчи – свободный.
 
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#подмосковье
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ФИФА: Сборные России не будут допущены к соревнованиям до окончания СВО
04 октября 2023, 18:15

Фото: istockphoto/efks

Международная федерация футбола (ФИФА) допустила сборные России до 17 лет к соревнованиям под эгидой организации. При этом взрослые сборные России не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой ФИФА до окончания специальной военной операции.
Таким образом, наши юные футболисты и футболистки смогут участвовать в чемпионате мира по футболу, если они туда отберутся. Взрослым сборным путь на мундиаль пока закрыт. Впрочем, с допуском юниоров тоже не все однозначно. Например, в Швеции в мае 2024 года пройдет финал чемпионата Европы среди девушек до 17 лет. Шведский футбольный союз, проводящий соревнования, уже объявил, что не допустит на турнир сборную России, если она пройдет квалификацию.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о допуске российских сборных до 17 лет на международные соревнования, проходящие под эгидой организации. Спортивные чиновники объяснили, что считают неправильной ситуацию, когда детей наказывают за насилие, которое совершают взрослые.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков обратился к европейским спортивным функционерам с призывом перестать быть трусами.

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#футбол
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#министр
#чиновники
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Сборная Подмосковья взяла 65 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо
04 октября 2023, 17:42

Фото: Федерация тхэквондо МФТ МО

Соревнования прошли в Воронеже. В них приняли участие более 800 сильнейших спортсменов из 11 регионов России, а также гости из Белоруссии, сообщили в пресс-службе Федерации тхэквондо МФТ Московской области.
Подмосковная команда была одной из самых многочисленных на турнире. Её представляли 80 спортсменов из Балашихи, Реутова, Королёва, Люберец, Электростали и других городов. 
«Поздравляю спортсменов с высокими результатами. Все ребята выложились на отлично, продемонстрировали высокий уровень подготовки и волевые качества. Темпы развития тхэквондо в Подмосковье растут», – сказал президент Федерации тхэквондо МФТ Московской области Александр Менчук
Он пожелал спортсменам дальнейшего развития и победы на главном турнире страны – чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ, который пройдёт в Санкт-Петербурге в ноябре.

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#спорт
#медали
#подмосковье
#московская область
#чемпионат россии
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Медведев проиграл Синнеру в финале турнира China Open в Китае
04 октября 2023, 17:21

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE

Первая ракетка России и третий в мировом рейтинге Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира АТР China Open в Пекине. Обе партии завершились тай-брейками, на которых сильнее был седьмая ракетка мира Синнер — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
До победы в турнире АТР 500 с призовым фондом 3 633 875 долларов российскому теннисисту не хватило совсем немного. До этого соперники шесть раз встречались между собой, и победа неизменно была на счету Медведева. На этот раз матч был очень упорным. Соперники уверенно держали свою подачу, и в обеих партиях дело доходило до тай-брейка. Оба укороченных гейма выиграл Синнер с одинаковым счетом — 7:2. Матч продолжался 2 часа 3 минуты.

Таким образом, одержав первую победу в истории личного противостояния с Даниилом Медведевым, итальянский теннисист завоевал свой девятый титул в карьере. Благодаря этой победе он поднимется на  четвертое место в мировом рейтинге.

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#матч
#теннис
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Тренер Кирьяков поддержал возможный допуск юношей ФИФА к соревнованиям
04 октября 2023, 16:09

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков заявил о том, что новость о возможном возвращении юношеских сборных по футболу на международные соревнования, является радостной.
«Это потепление между РФС и ФИФА. Это первый шаг к тому, чтобы возобновить полноценные контакты, начать с юношей. УЕФА уже это сделал. Следующий шаг за ФИФА. Это радостное событие, что ФИФА допустить юношей до соревнований», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Ильин.

При этом он высказал отрицательное отношение к тому, что возможно российским спортсменам придётся принимать участие в международных соревнованиях без флага нашей страны.

Ранее сообщалось, что Чемпионат Европы по футболу в 2028 году вместе примут Великобритания и Ирландия. Турция, ранее также претендовавшая на проведение континентального турнира, отозвала свою заявку.

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#спорт
#чемпионат европы
#уефа
#футбол
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Хоккеист Ильин заявил о нелёгкой победе над «Ак Барсом»
04 октября 2023, 15:56

Фото: istockphoto.com/JohnAlexandr

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин рассказал, что победа над «Ак Барсом» не далась команде очень легко.
«Скажу, что было непросто. В составе «Ак Барса» такие игроки. В первом периоде мы хорошо сыграли, во втором – они. В третьем стали играть попроще, и это принесло результат. Мы с каждой командой играем в свой хоккей, не подстраиваемся под соперника: быстрые передачи, тики-така. Как «Барселона», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Ильин.

До этого подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс» выиграл заключительный матч первого круга чемпионата России сезона, сообщили в пресс-службе Минспорта региона. Команда обыграла сборную Москвы со счётом 2:0. Дубль сделал ассистент капитана Александр Полин.

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«Крылья Советов» вылетели из Кубка России после проигрыша «Ахмату»

УЕФА назвал страны-хозяйки чемпионата Европы по футболу в 2028 году
#спорт
#хоккей
#матч
#страны
#уефа
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«Крылья Советов» вылетели из Кубка России после проигрыша «Ахмату»
04 октября 2023, 15:26

Фото: РИА Новости/Магомед Абасов

ФК из Самары «Крылья Советов» потерпел поражение в матче с «Ахматом» из Грозного.
«Крылья Советов» проиграли со счётом 0:3 в матче пятого тура группового этапа РПЛ Кубка России.

В результате поражения самарская команда вылетела из Кубка России, тем самым потеряв возможность выйти в плей-офф. 

А победивший «Ахмат» с семью очками занял третье место в турнирной таблице.

В заключительном туре 31 октября состоится матч «Ахмата» в калининградским ФК «Балтика». В этот же день «Крылья Советов» сразятся с петербургским «Зенитом».

Ранее гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что в настоящее время идёт обсуждение изменения формата РПЛ, к окончательному решению собеседники ещё не пришли.

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#футбол
#кубок россии
#матч
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В Дубне открылась новая площадка в экстрим-парке
04 октября 2023, 13:14

Фото: пресс-центр администрации городского округа Дубна

30 сентября в экстрим-парке в Дубне состоялось торжественное открытие новой специализированной зоны для тренировок. У ребят появилась возможность выполнять трюки повышенной сложности. Об этом сообщила администрация городского округа Дубна.
Стоит отметить, что в 2022 году в рамках региональной программы губернатора для молодежи открылся специализированный экстрим-парк на Комсомольской набережной.

На открытие были приглашены московские профессиональные спортсмены. Они  протестировали площадку и устроили настоящие показательные выступления.

Кроме этого,  в следующем году планируется открытие третьей площадки для велосипедного мотокроссинга и скейтбординга.
 
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