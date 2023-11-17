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Чемпионат мира по хоккею с мячом 2024 года отменён

ЧМ по хоккею с мячом 2024 года отменили из-за отказа организаторов
17 ноября 2023, 14:54
Фото: iStock/serikbaib

Фото: iStock/serikbaib

Чемпионаты мира по хоккею с мячом, запланированные в 2024 году, отменены в связи с отсутствием интереса к организации турнира. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом (FIB).
Отмечается, что мужской и женский чемпионаты должны были состояться в следующем году в Норвегии.

В пресс-службе FIB отметили, что ранее организации проявляли интерес к организации турниров, но затем отказались от этого. В результате пришлось отменить проведение чемпионатов в следующем году.


Однако в ближайшее время состоится заседание исполкома FIB, по итогам которого будут объявлена информация о проведении чемпионатов мира по хоккею с мячом в 2025 году.

Напомним, что российская сборная была отстранена от участия в турнирах из-за спецоперации на Украине.

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#хоккей
#спортсмены
#чемпионат мира
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Агент Хеновес: Восстановление Кайо идёт хорошо
17 ноября 2023, 15:11

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Футбольный агент Нето Хеновес заявил, что защитник «Краснодара» Кайо восстанавливается хорошо.
При этом, он отметил, что сроки выхода на поля спортсмена пока неизвестны.

«Кайо уже в Краснодаре, он в расположении клуба. Его восстановление идёт очень хорошо, но о сроках рано говорить. Пока никто не знает, когда он вернётся на поле», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Хеновес.

Отмечается, что в этом сезоне Кайо провёл семь матчей во всех турнирах, забил один мяч и получил одну жёлтую карточку.

Ранее португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что все российские футболисты, которые выделяются в РПЛ своим профессионализмом, находятся под наблюдением различных иностранных клубов.

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#спорт
#рпл
#уход
#футбол
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Мостовой назвал Ивича лучшим тренером
17 ноября 2023, 15:03

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что лучшим тренером первой половины нынешнего сезона чемпионата России является Владимир Ивич.
«Он пришёл в команду, которая из года в год на что-то претендует, но по факту ничего «Краснодар» не добивался. Он пришёл, и сразу же и финал Кубка России, и сейчас первое место в РПЛ. Это огромный плюс. Человек играл в футбол и понимает, как всё устроено. Надеюсь, «Краснодар» сможет выстоять и удержать лидерство в таблице», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Известно, что на сегодняшний день по итогам первого круга Российской Премьер-Лиги «Краснодар» является единоличным лидером РПЛ.

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#спорт
#тренер
#футбол
#рпл
#краснодар
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Три подмосковных боксёра вышли в полуфинал молодёжного чемпионата Европы
17 ноября 2023, 14:54

Фото: Istockphoto / thinkomatic

Три спортсмена будут представлять Московскую область в полуфинале молодёжного чемпионата Европы. Поединки пройдут 17 ноября, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Первой на ринг выйдет Елена Бабичева из Домодедова. В весовой категории 63 кг её соперницей станет Озер Гильзем из Турции.
 
У мужчин в категории 57 кг полуфинальный поединок проведёт воспитанник училища олимпийского резерва №3 и подмосковной СШОР по боксу Рафик Амирханов. Он сразится с азербайджанцем Азраком Бабировым.
 
Завершит выступление подмосковных спортсменов Константин Опольский в весовой категории 60 кг. Представитель Ногинска выйдет на ринг против Эрика Исраеляна из Армении.
 
Молодёжный чемпионат Европы среди юниоров и юниорок в возрасте 19-22 лет проходит в черногорской Будве. В нём участвуют 299 боксёров из 34 стран - 202 мужчины и 97 женщин. Подмосковье представляли пять спортсменов, три из которых пробились в полуфинал.

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#спорт
#минспорт мо
#бокс
#чемпионат европы
#подмосковье
#московская область
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БК «Химки» разгромил в Суперлиге курских «Русичей»
17 ноября 2023, 14:02

Фото: БК Химки

Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над «Русичами» из Курска в чемпионате Суперлиги. Матч на домашней арене подмосковной команды завершился со счётом 101:56.
«Разница в счёте стала заметно увеличиваться в нашу пользу. Мы поговорили в раздевалке, что не можем себе позволить играть с «Русичами» вничью. Вторая половина игры прошла очень хорошо. Теперь у нас – честно заработанный выходной день», – сказал главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.
Самым результативным игроком матча стал химчанин Илья Карпенков.
 
«В этом матче у нас получилось всё, но были недочёты, постараемся их убрать. Планирую побороться за звание самого результативного игрока Суперлиги», – поделился планами Карпенков.
22 ноября лидеры чемпионата сыграют в Новосибирске с одноименным клубом.

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#бк химки
#спорт
#баскетбол
#чемпионат
#подмосковье
#московская область
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Хоккеист Малкин не заплатил налоговой более 500 тысяч рублей
17 ноября 2023, 13:50

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Хоккеист Евгений Малкин, который играет в США, задолжал российской налоговой более полумиллиона рублей.
SHOT пишет, что у нападающего «Питтсбург Пингвинз» есть неоплаченная задолженность —примерно 579 тысяч рублей. Осенью этого года Малкин попал в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ, на его счету 474 голов.

В России у Малкина остался бизнес. Спортсмен запускал свой бренд одежды G71 Geno. Компания зарегистрирована в Магнитогорске, откуда хоккеист родом. Также у Малкина есть рекламная фирма.

Ранее сообщалось, что внуком певицы Аллы Пугачевой, музыкантом Никитой Пресняковым и его супругой заинтересовались судебные приставы. Музыкант продолжает зарабатывать в России с помощью фирмы-дистрибьютора уличных тренажеров «Нико спорт». Она устанавливает спортивные площадки по заявкам московских застройщиков и выполняет госконтракты. Генеральным директором компании является супруга Преснякова Алена.

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#хоккей
#спорт
#налоги
#новости
#спортсмены
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Фигуристка Медведева получила травму головы на этапе Гран-при
Фигуристка Медведева получила рассечение после падения на этапе Гран-при
16 ноября 2023, 20:27

Фото: istock / proBAKSTER

Российская фигуристка Варвара Медведева, выступающая в парном катании с Павлом Астаховым, упала вниз головой во время исполнения программы. Об этом сообщает ТАСС.

«Фигуристку Варвару Медведеву в настоящее время везут на обследование», — сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.
Медведева во время проката упала с поддержки, но все равно продолжила выступление. После завершения турнира ее госпитализировали для обследования.

Как рассказала тренер пары Филипп Тарасов, с Варварой все в порядке, ей не стали накладывать швы. По результатам соревнований Медведева и Астахов заняли пятое место.

Ранее сообщалось, что Паралимпийский комитет отказался принуждать российских спортсменов к осуждению военной спецоперации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#тренер
#спорт
#травма
#спортсмены
#фигурное катание
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Юные гимнастки из Пушкинского вернулись домой с россыпью наград
16 ноября 2023, 19:40

Фото: администрация городского округа Пушкинский

Юные гимнастки из городского округа Пушкинский взяли золото, серебро и бронзу на турнире «Очарование осени». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Турнир по художественной гимнастике «Очарование осени» прошёл в минувшие выходные 11 и 12 ноября в городском округе Одинцовский. Там выступили воспитанницы спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка», которые показали яркие и выразительные выступления. В результате юные спортсменки завоевали пять золотых, девять серебряных и четыре бронзовых медали в разных возрастных категориях.

Отметим, что призёры занимаются под руководством Екатерины Андрющенко. В администрации городского округа Пушкинский пожелали спортсменкам здоровья, вдохновения и дальнейших побед в турнирах.

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#медали
#турнир
#гимнастика
#пушкинский округ
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Глава Пушкинского поздравил спортсменов с Днём самбо
16 ноября 2023, 19:14

Фото: IStock/Venerala

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поздравил спортсменов с Всероссийским днём самбо. Тёплые слова и пожелания он опубликовал в своём телеграм-канале.
Всероссийский день самбо отмечен в календаре 16 ноября. В этом году этот вид спортивного единоборства отмечает юбилей – 85 лет.

Глава городского округа отметил, что взрослые должны показывать достойный пример подрастающему поколению, привлекать детей и молодёжь в спорт. По его мнению, физическая культура дисциплинирует, формирует стержень, учит побеждать и не бояться поражений.
«Большую поддержку самбистам оказывают активисты партпроекта “Zа Самбо” и сторонники партии “Единая Россия”. Желаю спортсменам крепкого здоровья и достижения всех поставленных целей!» — написал Красноцветов.
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#спорт
#россия
#культура
#самбо
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Президент ФИАС Шестаков заявил о рывке развития самбо
16 ноября 2023, 18:01

Фото: istockphoto.com/Venerala

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков заявил, что самбо как вид спорта за последние годы сделал огромный рывок в развитии, и продолжит развиваться и далее.
Он также объявил, что основным достижением вида спорта явилось получение ФИАС признания Международного олимпийского комитета.

«Несколько дней назад завершился чемпионат мира по самбо в Ереване, за которым в прямом эфире на каналах «Евроспорт», «Матч ТВ» и на национальном телевидении наблюдали жители 68 стран. Эти цифры говорят сами за себя и наглядно демонстрируют рост популярности нашего вида спорта во всем мире. Сегодня самбо развивается на пяти континентах, более чем в 130 странах мира. Мы набрали ход и идём вперед семимильными шагами», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Шестаков.

Специалист также выразил уверенность в том, что самбо обязательно попадёт в программу Олимпийских игр.

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#самбо
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