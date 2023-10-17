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Чемпионка России по альпинизму Оленева погибла в Гималаях

17 октября 2023, 14:23
Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева погибла, сорвавшись в расщелину в Гималаях, заявил член правления Федерации альпинизма России Александр Яковенко для «Матч ТВ»
Напомним, 14 октября Оленева упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. По словам альпинистов, которые поднимались на гору вместе с ней, Оленева упала с высоты 6 680 м в 11:25 по местному времени.

Позже стало известно, что на расщелину, в которую провалилась чемпионка, сошла лавина. Её тело полностью завалило, спасательный вертолёт не мог подобраться к месту поисков.


Сегодня Александр Яковенко подтвердил, что Оленева скончалась. Однако, тело спортсменки так и не удалось извлечь из-подо льда и снега.

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Настя Сперанская из Котельников установила рекорд Европы по жиму лёжа
17 октября 2023, 14:15

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

Юная спортсменка из Котельников Анастасия Сперанская заняла первое место на чемпионате Евразии в номинации «классический жим лёжа WPA» среди девочек 5-12 лет. Её результат – 45кг, и это рекорд Европы в 44 категории, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.
«К тому же она первая обладательница серебряного перстня Элиты в IPC за жим своего веса. Лучший результат Насти – 27.5 кг на 44 повторения при собственном весе 26,7 кг», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале. 
Он добавил, что девочка успешно совмещает тренировки сразу по четырём видам спорта: тхэквондо, тяжёлой атлетике, жиму штанги лёжа и спортивной гимнастике. 

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Подмосковные спортсмены завоевали 6 медалей на соревнованиях по метанию ножа
17 октября 2023, 13:11

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены в составе Сборной России завоевали шесть медалей на чемпионате по спортивному бросанию ножа. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат проходил с 10 по 15 октября в в Ташкенте н абазе спортивного комплекса «Jar».

Всего в соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 15 стран.

Александра Колесникова стала двукратной чемпионкой мира среди девушек 14-15 лет. Она  завоевала две золотые медали на 3 и 5 метров. В категории 16-17 лет Варвара Солдаткина выиграла серебро на дистанции 3 метра и бронзу на 5 метрах.

Среди юношей на дистанции 7 метров Иван Семеняченко занял третье место в возрастной категории 16-17 лет, а Сергей Захаров в дистанции на 5 метров среди мужчин.

Стоит отметить, что все спортсмены представлявшие Подмосковье в сборной были из городского округа Пушкинский.


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#пушкинский округ
#сборная россии
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Матч квалификации ЧЕ-2024 между Бельгией и Швецией отменён из-за теракта
17 октября 2023, 00:17

Фото: iStock/FotografieLink

Матч квалификации к Чемпионату Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции отменён из-за совершённого ранее в Брюсселе теракта. Это следует из соответствующего релиза, который цитирует агентство ТАСС.
Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города. Стрелок скрылся от полиции на скутере, его сейчас ищут. Кризисный центр, в свою очередь, также рекомендовал гражданам не выходить на улицу без необходимости.

По данным СМИ, неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками «Аллах Акбар» начал стрелять в пешеходов, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Два человека погибли, несколько ранены. Бельгия повысила уровень террористической угрозы в стране до максимального.

В своей прямой трансляции стрелок представился членом запрещённой в России террористической организации ИГИЛ* Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.

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Минимум два человека погибли во время вооружённого нападения в центре Брюсселя

*Запрещенная в России террористическая организация
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Футбольная сборная России не смогла обыграть 109-ю команду мира
Сборная России по футболу в Анталье сыграла вничью 2:2 с командой Кении
16 октября 2023, 21:14

Фото: istockphoto/Rost-9D

В турецкой Анталье состоялся товарищеский футбольный матч между национальными сборными России и Кении. Российская команда свела к ничьей матч со 109-й командой мирового рейтинга, сумев сравнять счет на 89-й минуте игры.
Этот матч немного отличался от предыдущих контрольных матчей, проведенных российской сборной после ее отстранения от официальных международных турниров. Дело в том, что результат игры шел в зачет рейтинга ФИФА, в котором выстраиваются по ранжиру все национальные сборные мира. Тем обиднее, что сборная России, проведя хороший матч против участницы чемпионата мира 2022 года команды Камеруна, не смогла обыграть кенийцев, которые в мировой табели о рангах занимают скромное 109-е место. Россия в этом списке занимает 39-ю позицию.

Россияне открыли счет на 8-й минуте, сообщает Sports.ru. Гол забил Александр Соболев. Затем кенийцы сравняли счет, а после и вовсе вышли вперед. Оба мяча в ворота российской команды влетели после грубейших ошибок обороны. Сначала Баринов не смог нормально обработать мяч после передачи вратаря, замешкался, после чего Энтони Акуму со второй попытки пробил Помазуна, дебютировавшего в этот вечер в воротах российской команды. Затем капитан россиян Георгий Джикия головой скинул мяч в центр своей штрафной, где в одиночестве находился игрок соперника. Масуд Джума аккуратно пробил в угол с близкого расстояния.

Отыгрались россияне в самой концовке встречи. После хорошей комбинации на правом фланге с участием Далера Кузяева и Александра Сильянова точно пробил из пределов штрафной Иван Обляков. В целом игра россиян, а особенно ее результат, произвели удручающее впечатление. Игроков национальной команды можно похвалить за характер. Больше не за что. Кения, впервые в своей истории игравшая с европейской командой, может гордиться своими футболистами. А мы — стыдиться.

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Татьяна Тарасова: России хуже уже не будет
Татьяна Тарасова прокомментировала выборы на пост главы МОК
16 октября 2023, 19:02

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Накануне, 15 октября, участники 141-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в индийском Мумбаи предложили изменить Олимпийскую хартию, чтобы иметь возможность переизбрать нынешнего главу организации Томаса Баха на третий срок. Это известие прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В беседе с РИА Новости она довольно равнодушно отметила, что не видит особой разницы, кто будет занимать пост президента МОК — 69-летний Бах или кто-то другой. По словам тренера, положение России в мире спорта не станет от этого хуже, чем оно есть сейчас. Всему миру абсолютно понятно, что МОК стал полностью политически ангажированной организацией и все свои решения принимает по подсказке англоязычных спонсоров. Принцип «Спорт вне политики» забыт давно и прочно, так что для России нет особой разницы, будет возглавлять антироссийское олимпийское движение Томас Бах или другой подпевала Запада, заключила Татьяна Тарасова.

Томас Бах возглавляет МОК с 2013 года. Текущий срок его полномочий истекает в 2025 году.

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#президент
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«Моржи» открыли сезон на пляже Дубны
16 октября 2023, 17:40

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Любители зимнего плавания открыли очередной сезон в Дубне. Соревнования «Дубна. В десятку» прошли на городском пляже, сообщил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
«По традиции заплыв проводится в октябре – десятом месяце года. Температура воздуха и воды в Волге в это время обычно 10°С. А задача пловцов – преодолеть как можно большее расстояние за 10 минут. Именно поэтому число 10 присутствует в названии», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале. 
На старт вышли около 50 спортсменов и спортсменок из разных городов Московской и Архангельской областей, Башкирии, Москвы и Иркутска, а также гости из Италии и Греции. Команду «Моржи Дубны» представляли 12 человек. 
 
Лучший результат года, 585 м, показала Валентина Зеленкевич, которая стала абсолютным победителем в своём дебютном заплыве. 

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#московская область
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Футболист Новиков: Надеюсь, матч России и Кении будет интересным
16 октября 2023, 15:48

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков выразил надежду на то, что предстоящий матч между сборными России и Кении окажется интересным.
При этом, он отметил возросший уровень африканского футбола.

«Думаю, сборная будет играть в полную силу. Ребята едут показать себя, а не отбывать номер. Да и команда сейчас проводит не так много матчей, как хотелось бы. Что касается Кении, то эта сборная способна доставить неприятности нашей команде. Сейчас уровень футбола вырос во всём мире. Африканские команды стали показывать более качественную игру. Надеюсь, что матч будет интересный и наши парни смогут проявить себя и порадовать болельщиков», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Товарищеский матч сборных РФ и Кении состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

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#футбол
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Футболист Попов усомнился в шансах Черчесова оказаться в «Спартаке»
16 октября 2023, 15:38

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший капитан и защитник «Амкара» Алексей Попов высказал мнение о том, что у тренера Станислава Черчесова практически нет шансов оказаться в «Спартаке».
«Никто его в «Спартаке» не ждет и не зовет туда. Об этом еще Зарема говорила. Наверное, не просто так, она хотела донести до людей, кто он такой», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Попов.

Он отметил, что оптимальным и самым нормальным из всех вариантом для Черчесова может стать максимум «Рубин», и то, лишь в том случае, если клуб рассчитывает лишь на средние места в турнирной таблице.

Ранее бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев, наоборот, назвал Станислава Черчесова крепким тренером и допустил возможность его успешной работы в «Спартаке».

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В Италии не нашлось денег на бобслейные трассы для ОИ-2026
Соревнования по бобслею и санному спорту на ОИ-2026 пройдут вне пределов Италии
16 октября 2023, 14:58

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Глава организационного комитета зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина д'Ампеццо (Италия) Эудженио Монти заявил на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что страна не в состоянии провести соревнования по санному спорту и бобслею.
Причина в том, что государство не смогло найти средства на реконструкцию и модернизацию санно-бобслейной трассы, где планировалось проводить олимпийские заезды, сообщает ТАСС. На этом спортивном объекте уже проводились олимпийские соревнования в 1956 году, но, конечно, с тех пор трасса износилась и нуждалась в основательном обновлении. Правительство Италии два дня назад объявило, что инвесторов для реконструкции сооружения найти не удалось, а у государства на это нет денег. 

Председатель оргкомитета сообщил, что кабинет министров рекомендовал найти подходящий спортивный объект за пределами страны. В настоящий момент Монти и его сотрудники рассматривают различные варианты, чтобы выбрать из них наиболее подходящий.

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