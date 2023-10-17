Чемпионка России по альпинизму Оленева погибла в Гималаях

Матч квалификации к Чемпионату Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции отменён из-за совершённого ранее в Брюсселе теракта. Это следует из соответствующего релиза, который цитирует агентство ТАСС.

По данным СМИ, неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками «Аллах Акбар» начал стрелять в пешеходов, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Два человека погибли, несколько ранены. Бельгия повысила уровень террористической угрозы в стране до максимального.









Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города. Стрелок скрылся от полиции на скутере, его сейчас ищут. Кризисный центр, в свою очередь, также рекомендовал гражданам не выходить на улицу без необходимости.В своей прямой трансляции стрелок представился членом запрещённой в России террористической организации ИГИЛ* Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.Премьер Бельгии де Кроо выразил соболезнования Швеции из-за теракта в БрюсселеСтрелок из Брюсселя заявил, что является членом ИГИЛ* Минимум два человека погибли во время вооружённого нападения в центре Брюсселя

*Запрещенная в России террористическая организация