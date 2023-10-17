Чемпионка России по альпинизму Оленева погибла в Гималаях

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Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева погибла, сорвавшись в расщелину в Гималаях, заявил член правления Федерации альпинизма России Александр Яковенко для «Матч ТВ»
Напомним, 14 октября Оленева упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. По словам альпинистов, которые поднимались на гору вместе с ней, Оленева упала с высоты 6 680 м в 11:25 по местному времени.
Позже стало известно, что на расщелину, в которую провалилась чемпионка, сошла лавина. Её тело полностью завалило, спасательный вертолёт не мог подобраться к месту поисков.
Сегодня Александр Яковенко подтвердил, что Оленева скончалась. Однако, тело спортсменки так и не удалось извлечь из-подо льда и снега.
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Позже стало известно, что на расщелину, в которую провалилась чемпионка, сошла лавина. Её тело полностью завалило, спасательный вертолёт не мог подобраться к месту поисков.
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Евгения Парфентьева