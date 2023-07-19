Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера «Ференцвароша»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Российский тренер Станислав Черчесов отправлен в отставку после вылета из квалификации Лиги Чемпионов.
Об отставке главного тренера венгерского ФК «Ференцварош» сообщил президент клуба Габор Кубатов.
Он заявил, что после Лиги чемпионов, провел беседу с российским тренером, в ходе которой, было принято решение об уходе россиянина из клуба. Президент ФК выразил Черчесову слова благодарности и отметил, что команда попрощалась с тренером после поражения от «Клаксвика».
Черчесов в настоящее время не комментировал информацию о своем уходе из клуба. Известно, что тренер возглавил ФК «Ференцварош» в 2021 году и неоднократно становился совместно с командой чемпионом по результатам игры.
Читайте также:
Украинский боксер Усик подписал контракт с футбольным клубом высшей лиги
Чернышенко исключил отказ от Fan ID в футболе
Женская футбольная сборная России победила команду Ирана в товарищеском матче в Подмосковье
Он заявил, что после Лиги чемпионов, провел беседу с российским тренером, в ходе которой, было принято решение об уходе россиянина из клуба. Президент ФК выразил Черчесову слова благодарности и отметил, что команда попрощалась с тренером после поражения от «Клаксвика».
Читайте также:
Украинский боксер Усик подписал контракт с футбольным клубом высшей лиги
Чернышенко исключил отказ от Fan ID в футболе
Женская футбольная сборная России победила команду Ирана в товарищеском матче в Подмосковье
Анастасия Крестьянова