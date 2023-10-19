Чернышенко: Команды из новых регионов примут участие в лиге «Содружество»

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Футбольные команды из новых регионов России примут участие в объединенном чемпионате лиги «Содружество», об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Международном форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми.
«Очень важно сказать про восстановление спортивной инфраструктуры в наших новых регионах. Свою квалификацию в этом году уже повысили 750 тренеров и специалистов по российским стандартам. Была создана футбольная лига «Содружество», объединяющая 10 клубов из новых субъектов. Начались отборочные матчи, чемпионат стартует в марте 2024 года», - прокомментировал ситуацию Чернышенко.
По словам вице-премьера, на восстановление и строительство спортивной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях уже было выделено 3,2 миллиарда рублей.
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