Чернокожий регбист из сборной ЮАР обвиняется в расизме

Украинский клуб «Шахтер», ранее базировавшийся в Донецке, но затем переехавший во Львов, разорвал контракт с 19-летним футболистом молодежной команды Александром Роспутько. Игрок после матча с бельгийским «Антверпеном» не пожелал возвращаться на Украину, а через Турцию уехал в Россию.