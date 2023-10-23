Чернокожий регбист из сборной ЮАР обвиняется в расизме

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Против чернокожего игрока сборной Южноафриканской республики по регби Бонги Мбонамби выдвинуто обвинение в расизме. Теперь он может быть дисквалифицирован и не допущен на финальный матч Кубка мира.
Отмечается, что после матча, закончившегося со счетом 16:15 в пользу южноафриканцев, Мбонамби отказался пожать руку сопернику. Международная федерация регби (World Rugby) пока воздержалась от комментариев на эту тему. Представители организации только сообщили, что отнеслись к обвинениям очень серьезно и сейчас проверяют все имеющиеся сведения.
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Александр Бойцов