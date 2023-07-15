Чешка Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Победительницей Уимблдона 2023 года стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Об этом сообщается на сайте турнира.
Вондроушова впервые одержала победу на турнире Большого шлема. Спортсменка стала первой несеянной теннисисткой, выигравшей Уимблдон (система посева была введена в 1927 году). Кроме того, она занимает 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Читайте также:
Петербургский «Зенит» стал победителем Суперкубка России
Криштиану Роналду второй раз за последний месяц вошел в Книгу рекордов Гиннесса
МОК не будет приглашать Россию на Олимпиаду-2024
Анастасия Чинкова