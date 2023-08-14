Чешский хоккеист Сафин получил российский паспорт

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Чешский нападающий «Лады» Остап Сафин стал обладателем российского паспорта.
ТАСС пишет, что данную информацию подтвердил гендиректор тольяттинского клуба Александр Чеботарев. С момента получения паспорта Сафин перестанет считаться легионером в России. В планах подписать контракт с 24-летним форвардом ещё на один сезон.
У Остапа Сафина есть российские корни. Семья хоккеиста переехала в Чехию незадолго до его рождения.
С 2017 по 2022 год нападающий играл в Северной Америке. Игрока неоднократно вызывали в юниорскую и молодежную сборные Чехии.
25 августа 2022 года Федерация хоккея Чехии сделала заявление, что не будет вызывать в сборную игроков, которые выступают в российских клубах.
В феврале Международная федерация хоккея отстранила российские и белорусские сборные от всех международных турниров. На этом фоне легионеры начали покидать российские команды.
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У Остапа Сафина есть российские корни. Семья хоккеиста переехала в Чехию незадолго до его рождения.
25 августа 2022 года Федерация хоккея Чехии сделала заявление, что не будет вызывать в сборную игроков, которые выступают в российских клубах.
В феврале Международная федерация хоккея отстранила российские и белорусские сборные от всех международных турниров. На этом фоне легионеры начали покидать российские команды.
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Мария Фирсова