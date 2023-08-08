Чешский хоккеист Шулак рассказал об угрозах после переезда в Россию

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Игрок также рассказал, что после того, как он решил продолжить выступления в России, его перестали приглашать в сборную Чехии, несмотря на то, что в «Адмирале» он провел лучший сезон в карьере. Отлучение от сборной было, конечно, очень неприятным и тяжелым событием. Ведь для каждого спортсмена является особой честью выступление за сборную команду родной страны. Однако чешская федерация хоккея запретила тренерам приглашать игроков, выступающих за российские клубы. Либор Шулак сказал, что теперь ему остается только вместе с детьми переживать за выступления сборной на стадионе или у телевизора.
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