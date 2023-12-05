Четыре медали на международных турнирах выиграли подмосковные теннисисты

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В парном разряде среди мужчин на турнире в городе Брейдентон подмосковный спортсмен Тимофей Дерепаско стал обладателем золотой медали, обойдя соперников из США, Кореи, Турции и Румынии.
Стоит отметить, что в в парном разделе турнира, вместе с швейцарской спортсменкой Селин Наеф, Эрика обыграла представительниц Великобритании, Венгрии, Польши и Франции завоевала первое место.
Кроме этого, на соревнованиях «ITF Portugal 20A» Елена Приданкина из Подмосковья заполучила серебро в парном разряде с немкой Марой Гут.
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