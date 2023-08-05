Четыре украинских киберспортсмена получили бан от своей федерации за игру с россиянами

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Федерация киберспорта Украины (UEFS) запретила игрокам Team Spirit по Dota 2 Мирославу Mira Колпакову и Илье Yatoro Мулярчуку выступать на украинских турнирах и представлять страну на международных соревнованиях. Также бан получили Игорь w0nderful Жданов и Мирослава zont1x Плахотня.
Формально UESF не может оказывать влияние на организаторов крупных соревнований по Dota 2 и CS:GO, так что киберспортсмены смогут продолжить участвовать в крупнейших турнирах без каких-либо ограничений. Однако после их возвращения домой может последовать запрет на выезд за пределы Украины для участия в международных соревнованиях. Украина в очередной раз доказала, что лозунг «Спорт вне политики» остался в далеком прошлом.
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