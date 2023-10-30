Четвертый спортсмен в истории стал долларовым миллиардером

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Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, который сумел заработать миллиард долларов.
Легендарному американскому баскетболисту Мэджику Джонсону удалось стать четвертым спортсменом в истории, чьё состояние достигло миллиарда долларов, пишет журнал Forbes.
64-летний Джонсон владеет небольшими долями в двух футбольных, бейсбольном и женском баскетбольном клубах. Состояние спортсмена оценивается в 1,2 млрд долларов.
В списке спортсменов-миллиардеров чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан, чемпион НБА Леброн Джеймс, 15-кратный чемпион турниров серии «Мэйджор» гольфист Тайгер Вудс.
Мэджик Джонсон является пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Он выигрывал Олимпийские игры 1992 года в составе сборной США.
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64-летний Джонсон владеет небольшими долями в двух футбольных, бейсбольном и женском баскетбольном клубах. Состояние спортсмена оценивается в 1,2 млрд долларов.
Мэджик Джонсон является пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Он выигрывал Олимпийские игры 1992 года в составе сборной США.
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Мария Фирсова