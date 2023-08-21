Чилиец Давила, который войдёт в состав сборной ЦСКА, назвал московский клуб «великим»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Футболист Виктор Давила из Чили признался, что считает ЦСКА великим клубом, поэтому долго не думал о вступлении в команду московского клуба.
25-летний нападающий в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. До этого он с 2021 года играл за мексиканский клуб «Леон».
В беседе с журналистами спортсмен заявил, что приглашение в ЦСКА – это шанс, который нельзя было упустить. Поэтому то, что он сейчас здесь говорит о правильно принятом решении.
У Виктора Давила были хорошие результаты в предыдущем футбольном клубе. За прошедшие 106 матчей он забил 33 года и осуществил 13 результативных передач.
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В беседе с журналистами спортсмен заявил, что приглашение в ЦСКА – это шанс, который нельзя было упустить. Поэтому то, что он сейчас здесь говорит о правильно принятом решении.
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Анастасия Чинкова