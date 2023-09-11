Даниил Медведев не смог повторить свой главный успех и выиграть US Open — 2023

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Новак Джокович после победы на Медведевым стал 24-кратным победителем турниров Большого шлема — больше, чем какой-иной теннисист в истории. Джокович выиграл третий «Большой шлем» в этом сезоне. Это уже четвертый такой год в его карьере – еще он брал 3 ТБШ в 2011-м, 2015-м и 2021-м.
Также он вернется на первую строчку мирового рейтинга, на вершине которого он пробыл в общей сложности уже 389 неде
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