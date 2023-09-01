Даниил Медведев обыграл австралийца О''''Коннелла во 2-м круге US Open

Фото: istockphoto/LeArchitecto
Фото: istockphoto/LeArchitecto
Фото: istockphoto.com/alphaspirit
«В настоящий момент я обязан сообщить, что не могу принять приглашение в сборную России, так как уже сделал выбор в пользу участия в сборной Армении», - подчеркнул он в своем заявлении.При этом Севикян выразил благодарность тренерскому штабу за высокую оценку его усилий.
Фото: istockphoto/gustavofrazao
Фото: istockphoto.com/alphaspirit
«Сделка по Сазонову неплохая, но не ах. Ничего, нормально. Молодцы. Может эти две сделки — Захаряна и Сазонова — послужат каким-то толчком к вниманию к российским клубам, к футболу в России», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.
Фото: istockphoto.com/SeventyFour
«Показательные выступления и шоу — это абсолютного нормальная практика для спортсменов, ушедших из спорта высоких достижений. В возвращение Щербаковой на реальные соревнования не верю. Девушка добилась главного — олимпийского золота. После таких достижений сейчас не принято выступать дальше», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Роднина.
Фото: сайт комплекса MAXIMA PARK
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Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В весовой категории среди женщин до 70 кг победила Дарья Панова из Электростали, в весе до 57 кг среди мужчин победил Георгий Гомулак из подмосковной Балашихи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
От Московской области в соревнованиях в Сербии принимали участие двое спортсменов, которым удалось завоевать первенство чемпионата в своих категориях.
Турнир по боксу «Золотая перчатка Воеводины» проходил в Сербии с 21 по 28 августа.
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Фото: istockphoto/alphaspirit
«Интер Майами» впервые не сумел одолеть команду с Месси на поле. Серия из девяти побед была прервана», — сообщает издание Sport24.После перехода в «Интер Майами» 7 июня Месси сумел провести команду к финалу кубка США. В этом матче он смог привести свою команду к победе в серии пенальти.
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