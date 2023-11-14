Даниил Медведев победил Андрея Рублева на старте итогового турнира ATP

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В свою очередь, в Зелёной группе Итогового играют первая ракетка мира — серб Новак Джокович, а также итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и норвежец Хольгер Руне. Любопытно, что половина из участников турнира либо россияне, как Медведев и Рублёв, либо имеют русские корни, как Зверев и Циципас, который является сыном бывшей советской теннисистки Юлии Сальниковой.
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