Даниил Медведев победил Андрея Рублева на старте итогового турнира ATP

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев в первом своём матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине со счётом 6:4, 6:2 обыграл своего соотечественника Андрея Рублёва, занимающего пятую строчку в мировом рейтинге. Об этом 14 ноября пишет «РБК-Спорт».