Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом Открытого чемпионата США по теннису (US Open), обыграв своего соотечественника Александра Рублёва, пишет «Российская газета»
Теперь за выход в финал одного из главных «Шлемов» третья ракетка мира и победитель US Open 2021 года Медведев поборется либо с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом (Испания), которому он проиграл в полуфинале нынешнего «Уимблдона», либо с немцем Александром Зверевым.
Читайте также:
Медведев не заметил соперника в первом круге Открытого чемпионата США по теннису
Медведев проиграл немцу Звереву в 1/8 турнира в Цинцинатти
Российский теннисист Рублев проиграл третий матч подряд
Артем Путинцев