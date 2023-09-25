Дарья Клишина рассказала о раздражающих вещах в США

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Российская спортсменка, прыгунья в длину, Дарья Клишина рассказала о раздражающих аспектах жизни в Америке. Спортсменка уже долгое время тренируется в Соединенных штатах. Слова Дарьи приводит спортивный портал «Чемпионат».
По словам Дарьи, она редко болеет, но все равно обязана оплачивать дорогостоящую медицинскую страховку. Спортсменка не любит пить таблетки, но регулярно проводит проверку общего состояния здоровья и дважды в год принимает курс витаминов для поддержания здоровья, иммунитета, красоты волос и кожи.
«Понимаю, что оно (страхование - прим.ред) позволяет обратиться к врачу без дополнительных расходов, но иногда вопрос – зачем оно мне, если я практически не болею?», — поделилась Клишина.
«Я ненавижу быть должной — ни в чем и никому. А в Штатах без кредитной карты, без кредитной истории ты не можешь ничего! От слова вообще», — возмутилась Дарья.Читайте также:
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