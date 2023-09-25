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Дарья Клишина рассказала о раздражающих вещах в США

25 сентября 2023, 15:01
Фото: istock / Kenishirotie

Фото: istock / Kenishirotie

Российская спортсменка, прыгунья в длину, Дарья Клишина рассказала о раздражающих аспектах жизни в Америке. Спортсменка уже долгое время тренируется в Соединенных штатах. Слова Дарьи приводит спортивный портал «Чемпионат».

По словам Дарьи, она редко болеет, но все равно обязана оплачивать дорогостоящую медицинскую страховку. Спортсменка не любит пить таблетки, но регулярно проводит проверку общего состояния здоровья и дважды в год принимает курс витаминов для поддержания здоровья, иммунитета, красоты волос и кожи.

«Понимаю, что оно (страхование - прим.ред) позволяет обратиться к врачу без дополнительных расходов, но иногда вопрос – зачем оно мне, если я практически не болею?», — поделилась Клишина.

Также легкоатлетка рассказала, что ненавидит кредитные карты, а в США они повсеместно.

«Я ненавижу быть должной — ни в чем и никому. А в Штатах без кредитной карты, без кредитной истории ты не можешь ничего! От слова вообще», — возмутилась Дарья.
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Подмосковные гребцы завоевали два золота первенства России
25 сентября 2023, 14:29

Фото: Минспорт МО

Подмосковные гребцы завоевали две золотые медали первенства России по гребному спорту. В соревнованиях участвовали юниоры и юниорки в возрасте до 23 лет, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В дисциплине «двойка без рулевого 2000 м» стал лучшим тандем Анастасии Смагиной и Анны Кореневской. Представительницы Подмосковья оставили позади команды Москвы и Санкт-Петербурга. 
 
Сборная Московской области завоевали золотые медали на дистанции 2 тыс м в дисциплине «восьмёрка с рулевым». В составе команды выступили Мария Жовнер, Наталия Холопова, Александра Брысина, Ирина Ульянова, Виктория Соловьёва, Елизавета Литвиненко, Софья Иванова, Валерия Крупина и Дарья Ковалёва. 
 
Первенство прошло в Ростове-на-Дону. 
 
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#минспорт мо
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#соревнования
#подмосковье
#московская область
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Яхтсмен из Долгопрудного Комиссаров выиграл чемпионат России по парусному спорту
25 сентября 2023, 14:23

Фото: Минспорт МО

Подмосковный спортсмен Сергей Комиссаров завоевал золотую медаль на чемпионате России в олимпийских классах яхт по парусному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Призёр чемпионата Европы и многократный чемпион России добавил в свой актив очерередное золото чемпионата страны в классе «лазер-стандарт». При этом он обошёл представителей Москвы и Краснодарского края.
 
Спортсмен представляет Долгопрудный, выступает за Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта.

Чемпионат России проходил с 17 по 24 сентября в Тольятти.

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#минспорт мо
#чемпионат россии
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#московская область
#подмосковье
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Более 100 каширских школьников приняли участие в Президентских состязаниях
25 сентября 2023, 11:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

20 сентября на спортивных площадках Городского парка Каширы, на стадионе МАУ «Спортклуб «Кашира им. Н.П. Елисеева» и стадионе «Спартак» МБУ «Спортшкола «Кашира» состоялись Президентские соревнования с одновременным выполнением норм ВФСК ГТО среди учащихся 7 классов муниципальных школ.
В Президентских соревнованиях приняли участие школы Каширы: № 1, № 2, № 3, № 4, № 9, № 10, также Барабановская, Богатищевская, Тарасковская школа (отделение Зендиково) и кадетский корпус школы № 7, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

107 школьников приняли участие в состязаниях.

В программе соревнований были заявлены: бег на 60 м и 1000 м, прыжки в длину с места, наклоны, поднимание корпуса из положения лёжа на спине, подтягивание (мальчики), отжимания (девочки).


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Российские прыгуны в воду Качанов и Мялин сменили спортивное гражданство
24 сентября 2023, 15:22

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российские прыгуны в воду Вячеслав Качанов и Игорь Мялин будут выступать за Узбекистан.
«Матч ТВ» сообщает, что атлеты уже заявлены за команду Узбекистана на Азиатские игры-2023. Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рекомендовал не придавать особого значения переходу.
 
«Они просили о переходе в Узбекистан достаточно давно, мы этот переход согласовали», —сказал Станислав Дружинин.
20-летний Вячеслав Качанов является чемпионом Европы 2021 года среди юниоров в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. 27-летний Игорь Мялин является победителем в синхронном миксте вместе с Дарьей Говор на Универсиаде-2015, которая проходила в Кванджу.

Ранее чемпион России 2022 года по конькобежному спорту Владимир Семирунний объявил о том, что он меняет своё спортивное гражданство и теперь будет защищать цвета флага Польши. 

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#спорт
#гражданство
#россия
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Костомаров сообщил о фантомных болях после ампутации
Фигурист Роман Костомаров: иногда чешется нога, но почесать ее не могу
24 сентября 2023, 03:57

Фото: iStock/sportpoint

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о фантомных болях, которые он испытывает после ампутации конечностей. Эту информацию он поделился в ходе участия в программе «Секрет на миллион».
Спортсмен рассказал, что ощущает наличие пальцев ног, которые он, по сути, уже потерял.

«Есть ощущение, что у меня есть нога. Есть ощущение, что кулак просто забинтовали туго», - описал он свои ощущения.
Костомаров пояснил, что в результате операции у него были удалены берцовые мышцы, что делает невозможным натягивание голеностопа.

«Иногда чувствую зуд в ноге, но не могу почесать ее», - добавил он.
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#спортсмен
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Карлсен стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам
23 сентября 2023, 09:58

Фото: iStock/Alexey_Koza

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу на турнире Speed Chess Championship — 2023.
В финальном матче 16-й чемпион мира по классическим шахматам выиграл представителя США Хикару Накамуры с общим счетом 13,5:12,5.
 
Магнус Карлсен был обладателем шахматной короны с 2013 по 2023 год. В своем последнем матче на первенство мира норвежец досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего. После чего заявил, что больше не будет защищать титул.

Стало известно, что российский шахматист Никита Витюгов сменил спортивное гражданство. Теперь он будет выступать за сборную Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Гроссмейстер является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России (2010, 2013), чемпионом России 2021 года. В 2023 году Никита Витюгов входил в состав команды Яна Непомнящего при подготовке к матчу за звание чемпиона мира.

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#шахматы
#спорт
#спортсмены
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«Барселона» продлила контракт с Хави до 2025 года
23 сентября 2023, 02:59

Фото: iStock/RFarrarons

«Барселона» продлила контракт со своим главным тренером Хави, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Соглашение с 43-летним наставником рассчитано до 30 июня 2025 года, но есть возможность продлить его ещё на сезон.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В прошлом футбольном сезоне сезоне он привёл команду к чемпионству и победе в Суперкубке Испании. Сейчас после прошедших в Ла Лиге пяти туров команда находится на втором месте с 13-ю набранными очками.



Нынешний главный тренер «Барсы» сам является её воспитанником, много лет защищавшим цвета каталонского клуба и сборной Испании по футболу. В составе «Барселоны» Хави являлся восьмикратным чемпионом Испании и трёхкратным обладателем Кубка короля. Шесть раз футболист становился победителем Суперкубка Испании, а кроме того, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, и по два — клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Как игрок сборной, Хави является чемпионом мира 2010 года и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

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#испания
#тренер
#футбол
#контракт
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Сборная России не получила согласие от ФИФА на участие в отборе к ЧМ-2026
Глава РФС Дюков: сборная России не получила согласие от ФИФА на отбор к ЧМ-2026
22 сентября 2023, 18:22

Фото: iStock/LARISA SHPINEVA

Президент РФС Александр Дюков в беседе с «РБ Спорт» рассказал, перейдёт ли сборная России по футболу в Азию.
Уточняется, что в текущей политической ситуации сборная России была отстранена от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее Дюков заявлял о возможном переходе сборной России в Азии. Кроме того, благодаря этому может появиться возможность принять участие в ЧМ-2026. Однако сейчас собеседник «РБ Спорт» заявил, что это непростое решение, которое зависит не только от самой сборной, но и от всей футбольной общественности, включая другие клубы.

Президент РФС сообщил, что, по итогу проведённых опросов, голоса клубов разделились. Многие думали о том, что сборная России получит согласие от ФИФА на участие в отборе к чемпионату. Однако его получено не было. 

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#сборная россии
#чемпионат мира
#футбол
#россия
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В Раменском пройдёт необычный Беличий забег
22 сентября 2023, 17:00

Фото: Минкульт МО

Раменский городской парк 23 сентября устраивает для любителей активного отдыха Беличий забег. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие организуют проект «Белочка парк» и беговое сообщество из Реутова «Белки Runner's». Проект известен интерактивными кормушками для диких птиц и белок. Кормушки подключают к онлайн-трансляциям. Наблюдать за животными и птицами, а также покормить их можно, не выходя из дома. Кормушки установлены в сквере «28-й квартал» городского округа Жуковский, в Раменском городском парке и парке «Пехорка» в Балашихе. Всю информацию о проекте можно узнать на сайте
 
Каждый участник забега может приобрести памятную медаль, которая является ключом к управлению интерактивными кормушками. В неё встроен чип, предоставляющий доступ к информации о них. Обладатели медалей смогут взаимодействовать с окружающей природой и объектами в Беличьем городке.
 
Сбор участников забега начнется в 10:00, старт забега – в 11:00. Для участия в забеге необходима предварительная регистрация по ссылке.

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#минкульт мо
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#раменское
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