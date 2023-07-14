Депутат Свищев сообщил, что спортсменов, меняющих гражданство, могут обязать выплачивать компенсацию

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«Выходит, что деньги наших налогоплательщиков потрачены впустую. На мой взгляд, государство вполне вправе потребовать компенсацию за переход такого спортсмена. В частности, речь идет о кандидатах в различные сборные», — сообщил Дмитрий Свищев.В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет обратился к международным спортивным федерациям и рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
Также 26-летний российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил российское спортивное гражданство на австрийское, сообщает Международная шахматная федерация.
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