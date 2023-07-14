Депутат Свищев сообщил, что спортсменов, меняющих гражданство, могут обязать выплачивать компенсацию

На участие в сырном трейле уже заявились 700 участников из 20 городов России, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



Забег будут проводить на несколько дистанций для новичков: 500 и 1000 метров, а также для профессионалов: 5, 10 и 20 километров.



Для участников забега оборудуют удобные раздевалки и камеры хранения. Для гостей мероприятия будут работать фотозоны, фудкорт и ресторан.



В рамках спортивного мероприятия подготовят развлекательную программу с мастер-классами, катанием на тракторе и детским флешмобом.



Подробности мероприятия можно узнать на сайте.

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