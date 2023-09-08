Депутат Тумусов назвал хорошей идею создать спортивный аналог Пушкинской карты

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«Это очень хорошая инициатива. Конечно, это расходы из бюджета, но они оправданные, потому что это — вложение в будущее. Здоровье нашей молодёжи оставляет желать лучшего. Уделять внимание оздоровлению молодых людей — это я приветствую», — прокомментировал в беседе с RT Тумусов.
До этого депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой сделать платёжную карту для социально незащищённых групп населения для оплаты расходов на спорт. Она напомнила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в России на протяжении наблюдался недостаток физической активности у детей, что, в том числе может быть следствием недостаточной доступностью спортивных занятий для молодёжи и высокой стоимостью инвентаря для ряда категорий семей.
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