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Депутат Тумусов назвал хорошей идею создать спортивный аналог Пушкинской карты

08 сентября 2023, 14:22
Фото: istockphoto.com/kzlmax

Фото: istockphoto.com/kzlmax

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею создания платёжной карты для социально незащищённых групп, предназначенной для оплаты расходов на спорт, аналогичную Пушкинской карте.

«Это очень хорошая инициатива. Конечно, это расходы из бюджета, но они оправданные, потому что это — вложение в будущее. Здоровье нашей молодёжи оставляет желать лучшего. Уделять внимание оздоровлению молодых людей — это я приветствую», — прокомментировал в беседе с RT Тумусов.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой сделать платёжную карту для социально незащищённых групп населения для оплаты расходов на спорт. Она напомнила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в России на протяжении наблюдался недостаток физической активности у детей, что, в том числе может быть следствием недостаточной доступностью спортивных занятий для молодёжи и высокой стоимостью инвентаря для ряда категорий семей.

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#спорт
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#будущее
#расходы
#депутат
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В России хотят сделать спортивный аналог Пушкинской карты
Создать спортивный аналог Пушкинской карты предложила депутат Лантратова
08 сентября 2023, 14:08

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой сделать платёжную карту для социально незащищённых групп населения для оплаты расходов на спорт.
Она напомнила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в России на протяжении наблюдался недостаток физической активности у детей. По мнению парламентария, это в том числе может быть следствием недостаточной доступностью спортивных занятий для молодёжи и высокой стоимостью инвентаря для ряда категорий семей.

«Прошу рассмотреть возможность реализации проекта спортивно-оздоровительной карты с целью дальнейшего развития массового молодёжного спорта в РФ, повышения здоровья российской молодёжи из социально незащищённых групп и поддержки российских производителей спортивного инвентаря», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

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#карты
#спорт
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Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Египта
Сборная России сыграла вничью со счетом 1:1 с олимпийской командой Египта
07 сентября 2023, 21:48

Фото: iStock/alphaspirit

Футболисты российской сборной сыграли вничью со счетом 1:1 с олимпийской командой Египта в первом из двух запланированных товарищеских матчей.
Отмечается, что матч проходил в Суэце. Счет открыл на седьмой минуте Билал Мажар, российская сборная отыгралась в начале второго тайма после гола Степана Оганесяна.

Вторая встреча сборных состоится также в Суэце 11 сентября. 

Напомним, ранее бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказал мнение о том, что в предстоящем товарищеском матче между сборной РФ и олимпийской сборной Египта фатального проигрыша последнего не будет. Мостовой отметил, что игроки будут обладать хорошей мотивацией.

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#матч
#мнение
#встреча
#чемпионат
#счёт
#футболист
#рф
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В Подмосковье оборудуют 12 плоскостных спортивных сооружений
07 сентября 2023, 20:44

Фото: Минспорт МО

В Московской области до конца года оборудуют восемь стадионов, две хоккейные площадки и две универсальные спортплощадки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.

Стадионы появятся в восьми городских округах: Серпухов (город Протвино, улица Строителей, дом 21); Луховицы (улица Островского); Воскресенск (улица Комсомольская, дом 23); Лобня (стадион «Труд»); Домодедово (деревня Гальчино); Подольск (микрорайон Климовск, стадион «Весна»); Солнечногорск (квартал Тимоново) и Волоколамский (стадион «Текстильщик»). Как пояснили в министерстве, на стадионе предусмотрены поле с искусственным покрытием, круговые беговые дорожки, скамейки, трибуны, раздевалки и площадки для сдачи ГТО.

Хоккейной площадкой зимой можно пользоваться по назначению, а летом играть в волейбол, мини-футбол и теннис. Такой объект появился в Подольске на стадионе «Весна». А в Лобне на ул. Чехова пока идут работы.

Как пояснили в министерстве, универсальная спортплощадка предназначена для тренировок, игр по мини-футболу, гандболу и баскетболу. Такие площадки появились в Домодедове на ул. Авенариуса и на ул. Калинина в Ликино-Дулёве Орехово-Зуевского городского округа.

Все работы проводятся в рамках проекта «Спорт – норма жизни».

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#минспорт мо
#спортивная площадка
#подмосковье
#московская область
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Журова: «Паралимпийский комитет особенно политизирован»
07 сентября 2023, 19:13

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Депутат Госдумы, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова раскритиковала политизированность Международного паралимпийского комитета, который намерен навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР).
Она считает целью подобных действий является искоренение в России спорта высоких достижений.

«Это политизированная вещь, даже больше, чем в олимпийском движении. Паралимпийский комитет особенно политизирован. И в их сознании, видимо, сложилось так, что Россия не просто гордится своими паралимпийцами, а что это её особая гордость. И раз это особая гордость, то надо её убрать», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Журова.

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#спорт
#россия
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Стартовала регистрация на забег «Народный трейл» в Подмосковье
07 сентября 2023, 15:27

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Сыроварня Олега Сироты в городском округе Истра приглашает жителей и гостей Подмосковья принять участие в забеге по пересечённой местности, который состоится 4 ноября.

Забег будет проходить на несколько дистанций: 5 км, 10 км и 20 км, а также пройдут забеги для детей: на 1 км и на 500 м, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей мероприятия ждёт проверенная локация с фермой, кроликами, сыром и горячий чай на финише. Каждому финишеру вручат медаль из природных материалов, а победителям — народные призы.

Регистрация на забег возможна по ссылке.

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#фестиваль
#забег
#медаль
#регистрация
#мероприятия
#кросс
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Экс-футболист Попов назвал последствия для покинувшего расположения «Локомотива» Изидора
Экс-футболист Попов допустил штраф Изидору из-за ухода из расположения «Локомотива»
07 сентября 2023, 14:54

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов заявил, что 23-летний нападающий Вильсон Изидор за уход из расположения «Локомотива» может получить серьёзный штраф.
«Если «Локомотив» хочет насолить Изилору, надо влепить ему огромный штраф и штрафовать до тех пор, пока он не вернется. Ему без разницы, он в «Локомотиве» заработал много денег, можно спокойно позволить себе не играть полгода. Другое дело — кому он потом будет нужен. «Локомотив» же может послать официальную бумагу в УЕФА, уведомить их о том, что игрок покинул клуб без разрешения и уже решать вопрос в юридической плоскости», — прокомментировал ситуацию с «РБ Спорт» Попов.

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказал мнение о том, что в предстоящем товарищеском матче между сборной РФ и олимпийской сборной Египта фатального проигрыша последнего не будет.

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Роналду: Чемпионат в Португалии превратился в цирк

Товарищеский матч «Крыльев Советов» и «Урала» состоится 10 сентября
#спорт
#штраф
#клуб
#футболист
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Впервые в парке Малевича пройдет фестиваль «Территория спорта»
07 сентября 2023, 14:48

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 9 сентября, парк Малевича в Одинцовском городском округе станет площадкой для занятий разнообразными видами спортивных активностей в рамках фестиваля «Территория спорта».

9 сентября с 12:00 до 16:00 все желающие смогут попробовать себя в различных видах спорта благодаря фестивалю «Территория спорта», 

В парке будут организованы мастер-классы, которые проведут профессиональные спортсмены по баскетболу, волейболу, падел-теннису, боксу и дартсу.

Специальным приглашённым гостем мероприятия станет российский профессиональный баскетболист, мастер спорта России международного класса — Фёдор Лихолитов.

Для поклонников фитнеса пройдут мастер-классы по направлению Jumping Fitness и других направлений. 

Также, организаторы фестиваля подготовили интересную программу для детей.

В течение мероприятия будет играть современная музыка от мастера мультижанровых сетов — DJ Hart.

В завершении праздника пройдёт розыгрыш призов от партнеров и мини-концертная программа.

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В парке Серебряных Прудов пройдут интересные мероприятия для жителей.

Названа дата премьерного показа фильма «Барби» в России.

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#розыгрыш
#спортсмены
#мероприятия
#кросс
#программа
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Мостовой предрёк минимальную победу от сборной РФ в матче с египтянами
07 сентября 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказал мнение о том, что в предстоящем товарищеском матче между сборной РФ и олимпийской сборной Египта фатального проигрыша последнего не будет.
«В сборной сейчас целых три состава. Должны найтись игроки, которые смогут дать хороший бой Египту. Сейчас в РПЛ есть много интересных молодых ребят, которые уже основные в своих клубах. Мотивация должна быть хорошая у парней. Жду минимальной победы от сборной, но разгрома Египта не будет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Отмечается, что матч команд состоится в Суэце 7 сентября в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что ситуация в чемпионате Португалии по футболу превратилась в цирк. Так, по его словам, в каждой лиге есть свои противоречия, однако в Португалии их слишком много. Роналду считает, что это плохой этап и надеется на исправление сложившейся ситуации.

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#спорт
#матч
#футбол
#россия
#египет
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Роналду: Чемпионат в Португалии превратился в цирк
07 сентября 2023, 14:07

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналдузаявил, что ситуация в чемпионате Португалии по футболу превратилась в цирк.
По его словам, в каждой лиге есть свои противоречия, однако в Португалии их слишком много. Роналду считает, что это плохой этап и надеется на исправление сложившейся ситуации.

Он также отметил, что чемпионат Португалии слабее, чем в Английской премьер-лиге (АПЛ), Ла Лиге и Бундеслиге. Футболист добавил, что более не надеется на то, что Португалия сможет войти в четверку или пятерку лучших. 

«Считаю, что арабская лига лучше португальской. Дело не только в противоречиях. Здесь нет такого количества шума, имена гораздо громче. Я надеюсь, что португальский чемпионат может стать лучше, я знаю, что это будет трудно. Вероятно, это невозможно. То, что происходит в последнее время, превращается в цирк», - заключил игрок.

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