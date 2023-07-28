Депутат Журова прокомментировала приглашение украинских спортсменов в Россию

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Общественная служба новостей отмечает, что украинские СМИ негативно отнеслись к приглашению их спортсменов в Россию, назвав его циничным.
«Мы приглашаем спортсменов, а не политиков. Мы же не Зеленского приглашаем», – заявила депутат.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что участниками Игр дружбы станут украинские спортсмены. Также он отметил, что их безопасность гарантирована.
Игры дружбы – это международный турнир по 27 спортивным дисциплинам, который пройдёт в Казани и Екатеринбурге 15-29 сентября 2024 года.
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