Девушка из Петербурга едет представлять Россию на Всемирных играх маленьких людей в Германии

Фото: istockphoto/coffeekai
Ульяне Подпальной из Петербурга 28 лет, ее рост всего 125 сантиметров: у девушки врожденная ахондроплазия. Ульяна профессионально занимается парабадминтоном и вскоре в одиночку поедет в Германию представлять Россию на Всемирных играх маленьких людей.
Ульяна из спортивной семьи. Ее родители тоже маленького роста. Они живут в Барнауле и серьезно занимаются пауэрлифтингом, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Девушка сначала увлекалась легкой атлетикой, потом плаванием, но окончательно нашла себя в бадминтоне. Секцию она нашла далеко от родного дома, в Санкт-Петербурге, и прилетела сюда уже на следующий день.
С того времени Ульяна уже пять лет активно тренируется, ездит на российские и международные соревнования. В 2019 году она стала бронзовым призером мирового чемпионата, а в мае этого года победила в чемпионате России. Очень вдохновило спортсменку участие в предыдущих всемирных играх в Канаде. Вернувшись оттуда, Ульяна устроила фестиваль маленьких людей из разных городов и регионов: соревновались, играли, знакомились, дружили.
Теперь девушка готовится к своей второй поездке на Всемирные игры маленьких людей. Они начнутся 28 июля. Системной финансовой поддержки у Ульяны нет, но она нашла выход: объявила сбор средств. Часть необходимой суммы уже набралась — билет в Германию приобретен.
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С того времени Ульяна уже пять лет активно тренируется, ездит на российские и международные соревнования. В 2019 году она стала бронзовым призером мирового чемпионата, а в мае этого года победила в чемпионате России. Очень вдохновило спортсменку участие в предыдущих всемирных играх в Канаде. Вернувшись оттуда, Ульяна устроила фестиваль маленьких людей из разных городов и регионов: соревновались, играли, знакомились, дружили.
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Александр Бойцов