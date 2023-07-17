Девять самых известных русских шахматистов

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Александр Алехин (1892-1946)Российский гроссмейстер Александр Алехин является первым отечественным чемпионом мира. Алехин вошёл в число сильнейших шахматистов мира прямо перед Первой мировой войной. Четвёртый обладатель мировой шахматной короны удерживал звание на протяжении 17 лет: 1927–1935, 1937–1946. Единственный, кому Алехин уступил место по этому показателю стал немец Эмануил Ласкер. Он сохранял чемпионство 27 лет. На сегодняшний день Александр Алехин, который завоевал мировую шахматную корону в 1921 году, является единственным шахматистом, который умер, будучи действующим чемпионом.
Михаил Ботвинник (1911-1995)Ботвинник является одним из самых значимых шахматистов в истории. Он стал первым официальным Чемпионом Мира в 1948 году и успешно защищал свой титул в нескольких матчах. Ботвинник отличался глубокими позиционными пониманием и уникальной технической мощью. Михаил Ботвинник становился наибольшее количество раз чемпионом мира. Ему удалось сделать это трижды. Впервые это произошло в 1948 году, после этого он дважды проигрывал корону и оба раза вернул её в матче-реванше.
Михаил Таль (1936-1992)Таль был известен своим ярким и агрессивным стилем игры. Он стал Чемпионом Мира в 1960 году, совершив великолепный подвиг, победив чемпиона Мира Михаила Ботвинника. Таль был мастером комбинаций и часто рисковал ради победы. Среди остальных своих коллег, Талю потребовалось меньше всего лет, чтобы стать чемпионом мира.
Гарри Каспаров* (род. 1963)Каспаров* является одним из самых успешных и влиятельных шахматистов всех времён. Он стал Чемпионом Мира в 1985 году и удерживал этот титул вплоть до 2000 года. Также почти беспрерывно с 1986 по 2005 год он занимал первую строчку рейтинга лучших шахматистов мира. Каспаров* славился своим высоким интеллектом, агрессивным стилем игры и стратегической проницательностью.
Владимир Крамник (род. 1975)Крамник стал Чемпионом Мира в 2000 году, победив Гарри Каспарова*. Он отличался глубокими позиционными знаниями и превосходными техническими навыками. Крамник также принимал участие в историческом матче «Brain Games» против компьютера Deep Fritz.
Анатолий Карпов (род. 1951)Карпов является одним из самых успешных шахматистов в истории и двенадцатым чемпионом мира по шахматам. Впервые он завоевал этот титул в 1975 году, сохраняя его вплоть до 1985 года. Карпов был известен своим тщательным и методичным подходом к игре, а также своей непревзойдённой выдержкой.
Владимир Крамник (род. 1975)Владимир Крамник стал Чемпионом Мира в 2000 году, тогда как раз он победил Гарри Каспарова. Он отличался глубокими позиционными знаниями и превосходными техническими навыками. Крамник также принимал участие в историческом матче «Brain Games» против компьютера Deep Fritz.
Пётр Свидлер (род. 1976)Свидлер является одним из самых успешных шахматистов России. Он выиграл несколько крупных турниров и имеет множество достижений в своей карьере. В 2011 году он взял кубок мира, также пять раз становился победителем Всемирных Шахматных олимпиад: в 1994, 1996,1998, 2000 и 2002 годах. Свидлер также является трёхкратным чемпионом мира по шахматам Фишера (2003, 2004, 2005). Он известен своими аналитическими способностями и хорошими стратегическими решениями.
Сергей Карякин (род. 1990)Карякин стал юным гроссмейстером в возрасте 12 лет и 7 месяцев, что сделало его самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент. Карякина внесли в Книгу рекордов Гиннесса. В 2016 году Карякин смог добиться самого высокого достижения в своей карьере, когда стал претендентом на титул Чемпиона Мира по шахматам.
*Признан иностранным агентом на территории РФ
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