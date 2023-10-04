«Динамо» разгромило «Спартак» в матче пятого тура РПЛ Кубка России

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ФК «Динамо» одержал победу над «Спартаком» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.
Матч, проходивший на домашнем стадионе «Динамо» завершился со счётом 3:0 в пользу «бело-голубых».
В игре особо отличились три футболиста выигравшей команды: Бителло (на 42-ой минуте), Даниил Фомин (на 45 минуте) и Иван Зазвонкин (90 6).
Ранее, в третьем туре Кубка России, «Спартак» одержал победу над «Динамо». Матч завершился со счётом 4:1.
Затем, в девятом туре РПЛ «Спартак» вновь разгромил «Динамо» со счётом 1:0.
В турнирной таблице «Динамо», который набрал восемь очков, занимает второе место. А «Спартак» в 12 баллами располагается на первой строчке таблицы группы D.
Заключительный тур пройдёт 2 ноября. В этот день «Динамо» сразится с «Нижним Новгородом», а «Спартак» днём ранее сыграет с «Краснодаром» за своём домашнем стадионе в Москве.
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В игре особо отличились три футболиста выигравшей команды: Бителло (на 42-ой минуте), Даниил Фомин (на 45 минуте) и Иван Зазвонкин (90 6).
Затем, в девятом туре РПЛ «Спартак» вновь разгромил «Динамо» со счётом 1:0.
В турнирной таблице «Динамо», который набрал восемь очков, занимает второе место. А «Спартак» в 12 баллами располагается на первой строчке таблицы группы D.
Заключительный тур пройдёт 2 ноября. В этот день «Динамо» сразится с «Нижним Новгородом», а «Спартак» днём ранее сыграет с «Краснодаром» за своём домашнем стадионе в Москве.
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Анастасия Чинкова