«Динамо» разромил ЦСКА в матче Братского кубка

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В первой игре Братского кубка футбольный клуб «Динамо» разгромил ЦСКА со счётом 3:0 (с учётом челленджей – 5:0). Встреча команд состоялась сегодня на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Об этом сообщают Известия.
Второй матч пройдёт на стадионе «Динамо» в воскресенье, 9 июля.
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Анастасия Чинкова