Директор махачкалинского «Динамо» Газизов: «Закрытие аэропорта не повлияло»

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о том, что события в аэропорте Махачкалы никак не повлияли на команду и спортсменов.
Он отметил, что все ли футболисты успели вернуться в расположение команды до закрытия аэропорта в регионе.
Ранее, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами.
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«Все футболисты вернулись из Москвы, находимся в тренировочном процессе. Закрытие аэропорта не повлияло. Всё будет нормально», — заверил в беседе с «РБ Спорт» Газизов.
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Мелисса Тимофеева