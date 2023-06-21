Дисквалификацию Соболева сократили до трех матчей

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Апелляционный комитет РФС сократил срок дисквалификации Соболева до трех матчей
Московский футбольный клуб «Спартак» добился уменьшения срока дисквалификации своего игрока Александра Соболева с четырех до трех матчей в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба. Это решение было принято апелляционным комитетом Российского футбольного союза (РФС).
Событие, приведшее к дисквалификации, произошло во второй половине матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) 21 мая, когда арбитр матча удалил Соболева с поля за неспортивное поведение, а также игрока ЦСКА Виллиана Рошу. Соболев получил красную карточку за недопустимый жест в сторону Роши. Изначально контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал Соболева на четыре матча, тогда как красная карточка Роши была аннулирована КДК.
Ранее нападающий футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд, став первым, кто сыграл более 200 матчей за свою национальную команду.
«Апелляционный комитет рассмотрел нашу апелляцию и решил сократить период дисквалификации Александра Соболева с четырех игр до трех. Четвертая игра дисквалификации теперь имеет условный статус», — отметили в пресс-службе «Спартака».
Ранее нападающий футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд, став первым, кто сыграл более 200 матчей за свою национальную команду.
Артем Кузьмин