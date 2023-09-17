Дмитрий Хохлов уволен с поста главного тренера «Сочи»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
После поражения от московского «Спартака» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1 отправлен в отставку главный тренер южан Дмитрий Хохлов. Он пробыл у руля команды всего несколько месяцев.
Дмитрий Хохлов возглавил сочинский клуб 10 апреля 2023 года. По его руководством команда провела 19 матчей во всех турнирах, из которых пять выиграла, 13 — проиграла, а одна встреча завершилась вничью. В настоящее время клуб располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата РПЛ.
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