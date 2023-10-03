Достроить ФАП под Волоколамском планируют до конца года

Фото: администрация Волоколамского г. о.
В деревне Ботово Волоколамского городского округа заканчивается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Строительная готовность превышает 80%, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Сейчас в здании монтируют системы автоматизации и диспетчеризации, наружные инженерные сети, благоустраивают прилегающую территорию. Завершить все работы и сдать объект планируется до конца года.
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Лора Луганская