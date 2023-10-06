Две пары подмосковных фигуристов первенствовали на мемориале Панина-Коломенкина

Фото: Минспорт МО
Фигуристы из Подмосковья завоевали две золотые медали на Всероссийском мемориале Н.А. Панина-Коломенкина. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В танцах на льду по программе мастеров спорта с большим отрывом выиграли Ирина Хавронина и Девид Нарижный. Они набрали 196.60 баллов, на 18 баллов обойдя ближайших преследователей из Москвы.
В аналогичной дисциплине по программе кандидатов в мастера спорта победу одержал дуэт Анна Коломенская и Артём Фролов. За ними на пьедестале почёта разместились представители Санкт-Петербурга и Москвы.
Турнир проходил с 3 по 6 октября в Санкт-Петербурге.
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В аналогичной дисциплине по программе кандидатов в мастера спорта победу одержал дуэт Анна Коломенская и Артём Фролов. За ними на пьедестале почёта разместились представители Санкт-Петербурга и Москвы.
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Лора Луганская