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Две пары подмосковных фигуристов первенствовали на мемориале Панина-Коломенкина

06 октября 2023, 20:46
Фото: Минспорт МО

Фото: Минспорт МО

Фигуристы из Подмосковья завоевали две золотые медали на Всероссийском мемориале Н.А. Панина-Коломенкина. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В танцах на льду по программе мастеров спорта с большим отрывом выиграли Ирина Хавронина и Девид Нарижный. Они набрали 196.60 баллов, на 18 баллов обойдя ближайших преследователей из Москвы.

В аналогичной дисциплине по программе кандидатов в мастера спорта победу одержал дуэт Анна Коломенская и Артём Фролов. За ними на пьедестале почёта разместились представители Санкт-Петербурга и Москвы.


Турнир проходил с 3 по 6 октября в Санкт-Петербурге.

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#минспорт мо
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#московская область
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Мытищинский стадион «Труд» ждёт масштабная реконструкция
06 октября 2023, 20:54

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Стадион «Труд» в микрорайоне Пироговский будет реконструирован, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Проектные работы начнут в будущем году.
«Этот стадион – одно из самых популярных отдыха для жителей микрорайона. Здесь проходят многочисленные спортивные праздники и мероприятия. Видим, что здесь требуется масштабная реконструкция. К проектно-изыскательским работам планируется приступить в 2024 году», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
По её словам, при проектировании будет рассматриваться возможность создания многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса. Футбольное поле при этом будет сохранено.
 
Стадион был построен в 1970 году. Размер футбольного поля с натуральным газоном – 74 на 104 м. Зрительские трибуны вмещают 1,5 тыс болельщиков.

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#спорт
#стадион
#мытищи
#юлия купецкая
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
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Бассейн «Бриз» в Дмитрове отремонтируют на год раньше плана
06 октября 2023, 16:45

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Капремонт бассейна «Бриз» в Дмитрове, стартовавший в начале этого года, уже выполнен на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
По поручению главы администрации муниципалитета Ильи Поночевного ход работ на объекте проинспектировали его заместители. Они пришли к выводу, что работы ведутся по плану. Закончен демонтаж старой отделки, вывезен строительный мусор, готова новая кровля. Специалисты возводят перегородки, наносят гидроизоляцию, ведут подготовку чаш бассейна. 
 
На завершающем этапе находятся работы по утеплению фасада. Скоро будут установлены окна.
«Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёв капремонт бассейна включили в госпрограмму. Сейчас работы идут полным ходом, и вскоре спортивный объект начнёт функционировать на радость жителям и гостям города», – сказал Поночевный. 
Это долгожданный объект для города. По поводу бассейна поступало много просьб от горожан. 
«Людям крайне необходим этот бассейн, поэтому мы увеличили темп строительства, и он будет отремонтирован на год раньше срока», – отметил начальник Управления физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа Михаил Сентюрин
Здание было построено в 1988 году и закрыто в 2016-м из-за проблем с техническим состоянием. Особенность «Бриза» – в наличии чаш на 9 и 25 м, подходящих для занятий разных возрастных групп.
 
Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Воробьёва.

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#спорт
#бассейн
#дмитров
#илья поночевный
#строительство
#подмосковье
#московская область
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Новый ФОК с ледовой ареной в Орехово-Зуеве откроют в декабре
06 октября 2023, 16:13

Фото: телеграм-канал Руслана Заголовацкого

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звёздный» с ледовой ареной в Орехово-Зуеве откроется в декабре. Возведение объекта близится к завершению, сообщил глава муниципалитета Руслан Заголовацкий.
«Уже готово основание для льда, установлены трибуны, сделаны пандусы и платформы для просмотра матчей маломобильными группами населения. Сейчас идёт косметическая отделка в главном вестибюле, раздевалках с саунами и на втором этаже. Там разметим тренировочные залы и буфет», – написал Заголовацкий в своём телеграм-канале.
Строительство спортивного комплекса началось летом прошлого года. В ноябре планируется получить заключение об окончании строительства, чтобы в декабре открыть ФОК.
 
Площадь двухэтажного здания превышает 5 тыс кв м, площадь ледовой арены – 2,6 тыс кв м. Для болельщиков оборудованы трибуны на 230 мест. Помимо катка, в здании будут находиться тренировочный и тренажёрный залы, медпункт и административные помещения.

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#спорт
#фок
#строительство
#орехово-зуево
#подмосковье
#московская область
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В России состоятся впервые в истории уникальные матчи «Дерби купюр»
06 октября 2023, 15:47

Фото: istockphoto.com/matimix

Впервые в истории в России состоятся уникальные футбольные матчи «Дерби купюр» между командами «Енисей» и «Шинник».
Как передаёт «РБ Спорт», команды будут играть в форме вида денежных купюр: «Енисей» выйдет на поле в кастомизированной одежде с элементами 10-ти рублевой купюры, а «Шинник» — в форме с элементами банкноты в 1 000 рублей. Такой выбор продиктован тем, что на соответствующих купюрах изображены города футбольных клубов.

Всего таких матчей будет два: первый из них состоится 7 октября, а второй – 12 ноября. При этом, первая игра будет на домашнем поле «Шинника», вторая — «Енисея».

Ранее ФК «Динамо» одержал победу над «Спартаком» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Матч, проходивший на домашнем стадионе «Динамо», завершился со счётом 3:0 в пользу «бело-голубых».

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#спорт
#матч
#футбол
#рубль
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Футболист Севикян раскрыл последствия выбора в пользу сборной Армении
Футболист Севикян: «Никаких проблем нет»
06 октября 2023, 14:21

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян заявил об отсутствии каких-либо проблем из-за выбора в пользу сборной Армении.
«Хейт из-за выбора сборной? У меня нет никаких проблем, всё нормально. Сентябрьский сбор я пропустил, но на этот поеду», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Севикян.

Севикян попал в число игроков, приглашенных на сентябрьский сбор сборной России, но предпочёл играть за сборную Армении.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказал мнение о том, что переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» рано называть ошибочным, поскольку через некоторое время полузащитник может начать выходить в основном составе.

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#спорт
#переход
#футбол
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БК «Химки» начнут новый сезон Суперлиги 7 октября
06 октября 2023, 14:13

Фото: БК «Химки»

Баскетбольный клуб «Химки» сыграет первый матч нового сезона Суперлиги 7 октября на домашней площадке. Соперником подмосковной команды станет «Университет-Югра» из Сургута, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Коллектив из Химок – один из главных фаворитов в борьбе за золото чемпионата сезона 2023/2024. Состав команды пополнили четыре новых игрока. Это Илья Сорокин, Владимир Пичкуров, Александр Гаврилов и серебряный призёр Олимпийских игр по баскетболу 3х3 Илья Карпенков.
 
Всего в этом году в Суперлиге сыграют 16 команд. Вместо ушедших в Единую лигу ВТБ «Руна» и «Уралмаш» будут выступать ростовский «Барс РГЭУ», челябинский «Челбаскет» и фарм-команда «МБА».
 
По итогам прошлого сезона БК «Химки» стал бронзовым призёром Суперлиги и вышел в финал Четырёх Кубка России.
 
Первая игра нынешнего сезона пройдёт в Баскетбольном центре Московской области. Начало матча – в 19:00. Вход свободный.

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#бк химки
#баскетбол
#минспорт мо
#московская область
#подмосковье
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Роднина раскрыла, когда Сборную России вернут в международные турниры
Роднина: Их допустят, когда они начнут играть
06 октября 2023, 14:11

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина допустила, что Сборная России будет вновь допущена к международных соревнованиям тогда, когда спортсмены начнут играть.
«Наверное, взрослую сборную России допустят до международных турниров, когда они начнут играть. Каждая международная федерация сама принимает решение. Во многом это зависит от руководства этих организаций и от стран-членов. У каждой страны может быть свое мнение», — высказала своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Роднина.

До этого Международная федерация футбола (ФИФА) допустила сборные России до 17 лет к соревнованиям под эгидой организации. При этом взрослые сборные России не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой ФИФА до окончания специальной военной операции.

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#спорт
#страны
#мнение
#сборная россии
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Олимпийским чемпионам выплатят по 500 тысяч рублей за пропуск ОИ-2024
Глава ОКР: олимпийским чемпионам выплатят по 500 тысяч рублей за пропуск ОИ-2024
05 октября 2023, 16:44

Фото: iStock/Cassia Bars

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей компенсации за пропуск международных соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.
Поздняков пояснил, что речь идет о тех спортсменах, которые отказались выступать в нейтральном статусе. Первыми выплаты получат спортсмены по летним видам спорта.

Сообщается, что 500 тысяч рублей получат золотые медалисты, 350 тысяч — серебряные медалисты, 250 тысяч рублей — бронзовые. Участники Олимпийских игр получат 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в юношеских Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Южной Корее с 19 января по 2 февраля 2024 года.

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#мок
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Экологический велозаезд серии Gran Fondo пройдёт под Можайском
05 октября 2023, 15:47

Фото: Минспорта МО

8 октября в Можайском городском округе пройдёт экологический велозаезд «ЧистоВело». Он станет четвёртым стартом сезона в рамках серии Gran Fondo в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Как отметили в министерстве, заезд Gran Fondo впервые пройдёт в Бородине, где расположены многочисленные памятники героям Отечественной войны 1812 года и воинам Великой Отечественной войны, братские могилы. В центре поля находится главное здание военно-исторического музея.
 
Заезд состоится в преддверии Российского экологического форума. В месте его проведения будет работать мастерская переработки «Зелёный фургон, организованы раздельный сбор отходов и экопросветительские мероприятия.
 
Для участников подготовлено четыре дистанции – 10 км (для детей с родителями), 20, 40 и 60 км (для взрослых). На трассе будут установлены точки пополнения воды с раздельным сбором отходов. Все участники получат медали из переработанного пластика. Участие в мероприятии бесплатное.
 
Регистрация участников доступна на сайте Gran Fondo и может быть закрыта по достижении лимита.

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#минспорта мо
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#московская область
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